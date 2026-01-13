O2 dominuje v 5G sítích, Vodafone je na posledním místě dle analýzy nPerf

Mobilní operátoři se rádi chlubí různými milníky a v čem jsou nejlepší. K dispozici máme nezávislé měření společností nPerf, respektive výsledky analýzy, které vychází na základě používání jejich služeb pro měření výkonu sítě. Analýza jako taková se soustředila na celkové výsledky za rok 2025.

Jeden vítěz?

Analýza ukazuje, že výsledky u dvou operátorů jsou přibližně na stejné úrovni. Jde o O2 a T-Mobile, ale ve většině parametrů vede právě první zmíněný operátor, jen tedy v případě procházení internetu má o něco lepší výsledek T-Mobile. Průměrná rychlost stahování je u O2 přes 100 Mbps. Vodafone v této části skončil na třetím místě, a to s hodnotou 60 Mbps při stahování, u nahrávání je na tom podobně jako zbylí operátoři.

unnamed 1536x748x

Zdroj: nPerf

V případě jen 5G sítí jasně dominuje O2 s daleko většími náskoky, jak ukazuje právě stahování. U O2 se dosahuje hodnot až 157 Mbps, zatímco T-Mobile má průměrnou hodnotu 131 Mbps a Vodafone má v podstatě poloviční výsledek než O2.

unnamed (1) 1536x748x

Zdroj: nPerf

Z grafu za celý rok jde vidět, že Vodafone měl problémy v některých měsících se zpožděním. Jeho hodnoty vystřelily poměrně vysoko, nad oba operátory, ale jinak se drží na podobné úrovni jako T-Mobile. O2 jasně v této oblasti vede, byť je zde pár částí, kdy na tom byl stejně jako T-Mobile.

Screenshot (4) 1149x281x

Zdroj: nPerf

Společnost nPerf při celkovém hodnocení udělila O2 první místi v rámci mobilního připojení. T-Mobile dostává druhé a na posledním je Vodafone. Je nutné brát ale v potaz, že se jedná o agregovaná data napříč celou zemí u různých uživatelů, zařízeních a časech.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

