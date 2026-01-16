Garmin quatix 8 Pro: prémiové chytré hodinky s LTE a SOS funkcí

Zdroj: Garmin
Garmin rozšiřuje svou řadu prémiových nositelných zařízení. Novinka quatix 8 Pro je navržena pro všechny, kdo tráví mnoho času na moři ať už rekreačně, nebo profesionálně. Díky satelitní komunikaci, odolné konstrukci a chytrým námořním funkcím přináší zcela novou úroveň bezpečnosti a konektivity.
Garmin představuje quatix 8 Pro
Na první pohled quatix 8 Pro zůstává věrný designu svých předchůdců. Nabízí titanovou lunetu o průměru 47 mm, safírové sklíčko odolné proti poškrábání a 1,4″ AMOLED displej s vysokým jasem, který je čitelný i na přímém slunci a odolá slané a stříkající vodě. Garmin zkrátka ví, co je pro námořní prostředí důležité a nabízí kombinace odolnosti a čitelnosti za jakýchkoli podmínek.
Konektivita i 80 km od pobřeží: inReach satelit a LTE
Skutečnou revolucí je možnost zůstat ve spojení i daleko od signálu mobilních sítí. Díky integrované technologii inReach a LTE modulu zvládne quatix 8 Pro odesílat a přijímat SMS zprávy, volat a sledovat počasí v reálném čase a to i až 80 kilometrů od pobřeží zcela bez potřeby mobilního telefonu.
Nouzová pomoc 24/7: SOS tlačítko přímo na zápěstí
Jednou z nejvýznamnějších funkcí je SOS režim, který v případě nouze umožňuje odeslat tísňový signál přímo z hodinek. Ten je přeposlán na Garmin Response – nepřetržité záchranné centrum, které už koordinovalo více než 1 200 úspěšných zásahů na vodě.
Nový Boat Mode: námořní funkce, když je potřebujete
Garmin do systému přidal i novinku Boat Mode. Jedná se uživatelské rozhraní, které se automaticky přizpůsobí vaší poloze. Na vodě nabídne přístup k autopilotu, údajům o motoru či stavu plavidla. Na pevnině zobrazí aplikace pro zdraví, sport a běžné funkce. Díky více než 100 sportovním režimům včetně vodních sportů (např. wakeboarding, vodní lyžování) najdou hodinky využití i mimo palubu.
Výdrž baterie a chytré funkce
Navzdory jasnému AMOLED displeji a trvalé konektivitě nabízí quatix 8 Pro až 15 dní výdrže v režimu chytrých hodinek. Samozřejmostí jsou funkce jako celodenní sledování zdraví (tep, spánek, stres), Garmin Pay pro bezkontaktní platby a bohaté možnosti personalizace.
Cena a dostupnost
Garmin quatix 8 Pro budou v prodeji od 16. ledna v jediné 47mm verzi. Cena je stanovena na 1 299,99 USD (přibližně 27 100 Kč).
Zdroj: gizmochina.com
