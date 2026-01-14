Čeští operátoři září ve světovém srovnání 5G: Vodafone vede, T-Mobile a O2 s oceněním

V tomto týdnu jste si u nás mohli přečíst analýzu mobilních sítí v Česku od společnosti nPerf a nyní zde máme další analýzu, tentokrát od společnosti OpenSignal. Konkrétně jde o globální výsledky, kde byste asi nečekali české operátory, ale opak je pravdou. Dokonce na světové úrovni jeden z našich operátorů se dostal na špičku.

Vodafone vede

Moc často se nestává, že mobilní operátor z naší malé země se dostane na špičku v celosvětovém srovnání. Dle dat, které analyzovala společnost OpenSignal, se došlo k závěru, že právě český Vodafone má nejspolehlivější 5G síť na celém světě v kategorii menších zemí. Zde dostal Vodafone 977 bodů z tisíce, ale pokud se podíváme na první místo u zemí s velkou rozlohou, jak japonský operátor Au dostal 976,1 bodů.

V této kategorii je ještě umístil i T-Mobile s oceněním Global Leader, což je také úspěch. Pokud bychom vzali celkové hodnocení jen v počtu získaných titulů, tak jednoznačně vede právě Vodafone. Nezískal jen jedno ocenění Global Winner, uzmul také kategorii 5G Voice App Experience a navíc si odnáší ještě kategorii 5G Games Experience jako Global Leader.

T-Mobile má také jedno ocenění Global Winner, v tomto případě se umístil na první příčce stejně jako Vodafone v kategorii 5G Voice App Experience. V této kategorii se umístilo i O2 a získalo ocenění Global Leader.

Získaná ocenění

  • O2
    • 5G Voice App Experience
      • Umístění: 5G Global Leader
  • T-Mobile
    • 5G Reliability
      • Umístění: 5G Global Leader
    • 5G Voice App Experience
      • Umístění: 5G Global Winner
  • Vodafone
    • 5G Games Experience
      • Umístění: 5G Global Leader
    • 5G Reliability
      • Umístění: 5G Global Winner
    • 5G Voice App Experience
      • Umístění: 5G Global Winner

