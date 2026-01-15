Redmi Note 15: Evropská premiéra odhalila 5 nových modelů a lákavé ceny

Zdroj: Redmi
Redmi již představilo řadu Redmi Note 15, ale jednalo se o čínské uvedení a museli jsme si velmi dlouho počkat na evropské představení. Nyní zde máme všechny novinky, ale jejich specifikace se značně liší v některých ohledech, ale to je již pravidlem. Nejenže musíme čekat i půl roku, ale současně se jedná vlastně o jiná zařízení. Dnes jsme se tedy dočkali uvedení smartphonů Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G a Redmi Note 15.
5 Redmi novinek
Všechny modely vychází ze stejného designového směru a sdílí některé specifikace, jako je například jas displeje. Ten dosahuje ve všech případech na hodnotu 3200 nitů. Současně mají všechny novinky stereo reproduktory a také čtečku otisků prstů v displeji.
Samozřejmě nejvybavenějším modelem je Redmi Note 15 Pro+ 5G, kde mimo jiné najdete nejvýkonnější procesor v řadě, tedy Snapdragon 7s Gen 4. Ostatní mají pak postupně slabší procesory. Stejně je odstupňovaná i odolnost vůči vodě a prachu. Pokud chcete tu nejvyšší, měli byste vybírat mezi Redmi Note 15 Pro+ 5G a Redmi Note 15 Pro 5G, kde je IP69K.
Asi byste řekli, že právě Redmi Note 15 Pro+ 5G bude mít největší kapacitu baterie, ale právě Redmi Note 15 Pro 5G má o kousek vyšší. I tak nedosahuje na čínské verze, byť rozdíl není tak markantní. Redmi Note 15 Pro 5G má baterii o kapacitě 6580 mAh. Redmi se chlubí použitím nové křemíkovo-uhlíkové baterie.
Výrobce mimo jiné vyzdvihuje AI funkce, o které se zde stará zejména Gemini od Googlu, i tak jsou zde nějaké modifikace v oblasti focení. Co se týče fotografické výbavy, nepřehánělo se to se senzory. Všechny modely mají dva snímače, jen tedy základní nemá na sekundární pozici ultra širokoúhlý, jen 2MPx snímač pro určení hloubky ostrosti.
Ceny modelů nové řady Redmi
Samotné předobjednávky nových modelů startují dnes. Zahájení prodeje je naplánováno na 20. ledna. Dokonce je zde i zaváděcí akce, která trvá do 18. února nebo do vyprodání zásob. V rámci akce je možné získat některé modely se slevou až 2000 Kč. K modelům Pro 5G a Pro+ 5Glze získat chytré hodinky Redmi Watch 5 Lite zdarma, k modelu Pro+ 5G pak ještě 120W nabíječku. U ostatních je pak dárek v podobě Redmi Watch 5 Active a 67W nabíječky zdarma.
- REDMI Note 15 Pro+ 5G
- 8 + 256 GB: 10 999 Kč
- 12 + 512 GB: 12 499 Kč (v zaváděcí akci 10 499 Kč)
- Dostupné barvy: Mocha Brown, Glacier Blue, Black
- REDMI Note 15 Pro 5G
- 8 + 256 GB: 8 999 Kč
- 8 + 512 GB: 9 999 Kč
- Dostupné barvy: Titanium Color, Glacier Blue, Mist Purple, Black
- REDMI Note 15 5G
- 8 + 256 GB: 7 499 Kč
- Dostupné barvy: Glacier Blue, Mist Purple, Black
- REDMI Note 15 Pro
- 8 + 256 GB: 6 999 Kč
- Dostupné barvy: Titanium Color, Glacier Blue, Black
- REDMI Note 15 (základní model)
- 6 + 128 GB: 4 999 Kč (v zaváděcí akci 4 299 Kč)
- 8 + 256 GB: 5 699 Kč
- Dostupné barvy: Glacier Blue, Purple, Forest Green, Black
Specifikace
|Note 15 Pro+ 5G
|Note 15 Pro 5G
|Note 15 Pro
|displej
|6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
|6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
|procesor
|Snapdragon 7s Gen 4 (8 jader, až 2,7 GHz)
|MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 jader, až 2,6 GHz)
|MediaTek Helio G200-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
|RAM
|8/12 GB
|úložiště
|256/512 GB
|Operační systém
|Xiaomi HyperOS
|Dual SIM
|Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
|Nano SIM + Hybridní slot
|Foťáky
|
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
|odolnost
|IP66, IP68, IP69 a IP69K
|163,61 × 78,09 × 7,96 mm, 210 gramů
|163,22 × 76,29 × 7,96 mm, 195 gramů
|rozměry a hmotnost
|163,34 × 78,31 × 8,19 mm, 207 gramů
|IP66, IP68, IP69 a IP69K
|IP65
|baterie a nabíjení
|6500 mAh, 100W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení
|6580 mAh, 45W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení
|6500 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
|Note 15 5G
|Note 15
|displej
|6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
|procesor
|Snapdragon 6 Gen 3 (8 jader, až 2,4 GHz)
|MediaTek Helio G100-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
|RAM
|6/8/12 GB
|6/8 GB
|úložiště
|128/256/512 GB
|Operační systém
|Xiaomi HyperOS
|Dual SIM
|Nano SIM + Hybridní slot
|Foťáky
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC
|4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
|odolnost
|IP66
|IP64
|rozměry a hmotnost
|164 × 75,42 × 7,35 mm, 178 gramů
|164,03 × 75,42 × 7,94 mm, 183,7 gramů
|baterie a nabíjení
|5520 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
|6000 mAh, 33W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
