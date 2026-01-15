Redmi Note 15: Evropská premiéra odhalila 5 nových modelů a lákavé ceny

Redmi již představilo řadu Redmi Note 15, ale jednalo se o čínské uvedení a museli jsme si velmi dlouho počkat na evropské představení. Nyní zde máme všechny novinky, ale jejich specifikace se značně liší v některých ohledech, ale to je již pravidlem. Nejenže musíme čekat i půl roku, ale současně se jedná vlastně o jiná zařízení. Dnes jsme se tedy dočkali uvedení smartphonů Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G a Redmi Note 15.

5 Redmi novinek

Všechny modely vychází ze stejného designového směru a sdílí některé specifikace, jako je například jas displeje. Ten dosahuje ve všech případech na hodnotu 3200 nitů. Současně mají všechny novinky stereo reproduktory a také čtečku otisků prstů v displeji.

Redmi Note 15 Pro+ 5G 1800x1012x

Zdroj: Redmi

Samozřejmě nejvybavenějším modelem je Redmi Note 15 Pro+ 5G, kde mimo jiné najdete nejvýkonnější procesor v řadě, tedy Snapdragon 7s Gen 4. Ostatní mají pak postupně slabší procesory. Stejně je odstupňovaná i odolnost vůči vodě a prachu. Pokud chcete tu nejvyšší, měli byste vybírat mezi Redmi Note 15 Pro+ 5G a Redmi Note 15 Pro 5G, kde je IP69K.

Asi byste řekli, že právě Redmi Note 15 Pro+ 5G bude mít největší kapacitu baterie, ale právě Redmi Note 15 Pro 5G má o kousek vyšší. I tak nedosahuje na čínské verze, byť rozdíl není tak markantní. Redmi Note 15 Pro 5G má baterii o kapacitě 6580 mAh. Redmi se chlubí použitím nové křemíkovo-uhlíkové baterie.

Výrobce mimo jiné vyzdvihuje AI funkce, o které se zde stará zejména Gemini od Googlu, i tak jsou zde nějaké modifikace v oblasti focení. Co se týče fotografické výbavy, nepřehánělo se to se senzory. Všechny modely mají dva snímače, jen tedy základní nemá na sekundární pozici ultra širokoúhlý, jen 2MPx snímač pro určení hloubky ostrosti.

Ceny modelů nové řady Redmi

Samotné předobjednávky nových modelů startují dnes. Zahájení prodeje je naplánováno na 20. ledna. Dokonce je zde i zaváděcí akce, která trvá do 18. února nebo do vyprodání zásob. V rámci akce je možné získat některé modely se slevou až 2000 Kč. K modelům Pro 5G a Pro+ 5Glze získat chytré hodinky Redmi Watch 5 Lite zdarma, k modelu Pro+ 5G pak ještě 120W nabíječku. U ostatních je pak dárek v podobě Redmi Watch 5 Active a 67W nabíječky zdarma.

  • REDMI Note 15 Pro+ 5G
    • 8 + 256 GB: 10 999 Kč
    • 12 + 512 GB: 12 499 Kč (v zaváděcí akci 10 499 Kč)
    • Dostupné barvy: Mocha Brown, Glacier Blue, Black
  • REDMI Note 15 Pro 5G
    • 8 + 256 GB: 8 999 Kč
    • 8 + 512 GB: 9 999 Kč
    • Dostupné barvy: Titanium Color, Glacier Blue, Mist Purple, Black
  • REDMI Note 15 5G
    • 8 + 256 GB: 7 499 Kč
    • Dostupné barvy: Glacier Blue, Mist Purple, Black
  • REDMI Note 15 Pro
    • 8 + 256 GB: 6 999 Kč
    • Dostupné barvy: Titanium Color, Glacier Blue, Black
  • REDMI Note 15 (základní model)
    • 6 + 128 GB: 4 999 Kč (v zaváděcí akci 4 299 Kč)
    • 8 + 256 GB: 5 699 Kč
    • Dostupné barvy: Glacier Blue, Purple, Forest Green, Black

Specifikace

Note 15 Pro+ 5G Note 15 Pro 5G Note 15 Pro
displej 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
procesor Snapdragon 7s Gen 4 (8 jader, až 2,7 GHz) MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 jader, až 2,6 GHz) MediaTek Helio G200-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
RAM 8/12 GB
úložiště 256/512 GB
Operační systém Xiaomi HyperOS
Dual SIM Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM Nano SIM + Hybridní slot
Foťáky
  • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 32 Mpx (f/2.2)
  • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 20 Mpx (f/2.2)
  • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 32 Mpx (f/2.2)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
odolnost IP66, IP68, IP69 a IP69K 163,61 × 78,09 × 7,96 mm, 210 gramů 163,22 × 76,29 × 7,96 mm, 195 gramů
rozměry a hmotnost 163,34 × 78,31 × 8,19 mm, 207 gramů IP66, IP68, IP69 a IP69K IP65
baterie a nabíjení 6500 mAh, 100W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení 6580 mAh, 45W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení 6500 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
Note 15 5G Note 15
displej 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
procesor Snapdragon 6 Gen 3 (8 jader, až 2,4 GHz) MediaTek Helio G100-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
RAM 6/8/12 GB 6/8 GB
úložiště 128/256/512 GB
Operační systém Xiaomi HyperOS
Dual SIM Nano SIM + Hybridní slot
Foťáky
  • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
  • přední: 20 Mpx (f/2.2)
  • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7)
    • 2 Mpx (hloubkový, f/2.4)
  • přední: 20 Mpx (f/2.2)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
odolnost IP66 IP64
rozměry a hmotnost 164 × 75,42 × 7,35 mm, 178 gramů 164,03 × 75,42 × 7,94 mm, 183,7 gramů
baterie a nabíjení 5520 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení 6000 mAh, 33W nabíjení, 18W reverzní nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva

