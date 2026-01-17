JPEG XL se vrací do Chrome: Google obnovuje podporu moderního obrazového formátu

Zdroj: Dotekomanie
Google oficiálně obnovil podporu formátu JPEG XL ve svém prohlížeči Chrome. Tato změna přichází po dvou letech, kdy byl formát z prohlížeče odstraněn, a má zásadní dopad na budoucnost moderního zobrazování obrázků na webu.
Co je JPEG XL a proč se mu opět věnuje pozornost?
JPEG XL je moderní obrazový formát navržený jako nástupce klasického JPEGu, který se na internetu používá už od 90. let. Hlavním benefitem formátu JPEG XL je mnohem vyšší účinnost komprese. Obrázky mohou být až o 60 % menší než JPEGy, aniž by utrpěla jejich vizuální kvalita. Díky tomu se stránky načítají rychleji, snižuje se spotřeba dat, což ocení jak uživatelé, tak provozovatelé webů. Navíc JPEG XL nabízí pokročilé funkce jako progresivní vykreslování, podpora animací nebo HDR, které jsou důležité pro budoucí multimediální obsah.
V roce 2022 Google odstranil experimentální podporu JPEG XL ze svého prohlížeče s odůvodněním, že o formát není dostatečný zájem. Jen málo webových stránek jej tehdy využívalo a Google zároveň preferoval jiný moderní formát AVIF, který sám spoluvyvíjel. Tento krok vyvolal kritiku komunity vývojářů i odborníků na webové technologie, kteří v JPEG XL viděli technologicky nadřazené řešení.
Co se změnilo? Proč se JPEG XL vrací?
K návratu podpory JPEG XL vedlo několik klíčových faktorů. Rostoucí podpora u konkurence, Firefox i Safari podporu formátu již implementovaly, a Chrome tak zůstával jediným významným prohlížečem bez nativní podpory. Tlak ze strany vývojářů kdy se JPEG XL pravidelně umisťoval jako nejžádanější funkce mezi vývojáři v technologických průzkumech, zejména kvůli jeho technickým výhodám a absenci v Chrome.
Standardizace v PDF specifikacích – PDF Association loni zvolila JPEG XL jako preferovaný formát pro vkládání HDR obsahu do PDF dokumentů. Chrome, který má vlastní PDF prohlížeč, tak musí formát podporovat, pokud chce zobrazovat dokumenty korektně.
JPEG XL je bezpečný díky Rust dekodéru
Jedním z dřívějších argumentů Googlu proti JPEG XL byly bezpečnostní obavy spojené s údržbou dekódovacího kódu. Tento problém nyní řeší nový dekodér jxl-rs, napsaný v jazyce Rust, který je známý pro svoji paměťovou bezpečnost. Rust dekodér minimalizuje riziko chyb a zranitelností, čímž výrazně snižuje náklady na budoucí údržbu. Díky tomu Google již nemá důvod formát dále ignorovat.
Jak JPEG XL v Chrome aktivovat?
Podpora JPEG XL je ve Chromu opět dostupná, ale ve výchozím stavu není aktivní. Uživatelé si ji mohou zapnout následujícím způsobem:
- Otevřete Chrome a do adresního řádku zadejte chrome://flags
- Najděte volbu #enable-jxl-image-format
- Přepněte ji na Enabled a restartujte prohlížeč
Tímto krokem získáte přístup k modernímu obrazovému formátu přímo ve svém prohlížeči.
Návrat JPEG XL do Chromu je zásadní změnou v oblasti webových standardů. Znamená to, že vývojáři mohou začít formát více využívat, protože bude dostupný ve všech hlavních prohlížečích. Díky své vysoké efektivitě a rozšířeným možnostem má JPEG XL potenciál stát se novým standardem pro obrázky na webu stejně jako to svého času dokázal původní JPEG.
