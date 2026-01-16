Xiaomi přináší do Česka chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi přináší do Česka chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses2026-01-15T17:42:43+01:00
• 16. 1. 2026#Příslušenství

Zdroj: Xiaomi

V tomto týdnu Xiaomi přineslo rovnou pět nových mobilů na český trh, ale kromě toho u nás začíná prodávat i chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses.

Redmi Note 15: Evropská premiéra odhalila 5 nových modelů a lákavé ceny

Mijia Smart Audio Glasses

V tomto případě bychom asi slovíčko chytré nebrali až tak moc vážně, jelikož nemají integrované nějaké pokročilé funkce nebo tak něco. Ve své podstatě umožňují aktivovat chytrého asistenta, kterého máte na mobilním telefonu. Vzhledem k tomu, že se jedná o manuální vyvolání, tak více méně fungují brýle jako nějaké pokročilejší sluchátka.

169058fbac39e030cd62123eaaa196c8 1600x389x 7fdee59f703e67fa2127bf90c0dedd4e 1600x408x

Zdroj: Xiaomi

Co se týče výbavy, tak zde nenajdete kameru. Je zde sestava reproduktorů a mikrofonů. O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.4. Mijia Smart Audio Glasses nabízí prostorový zvuk, přičemž se jedná o open-ear prožitek. Brýle mají certifikaci IP54, takže nebude vadit například déšť.

aabac0e60a4f5370d9b5ac6edbf29f23 1600x441x

Zdroj: Xiaomi

Mijia Smart Audio Glasses vydrží na jedno nabití 13 hodin poslechu hudby, 9 hodin telefonování a 12 dní v pohotovostním režimu. Při běžném používání mají zvládnout 1,5 dne. K dispozici jsou tři verze – Mijia Smart Audio Glasses Browline, Mijia Smart Audio Glasses Pilot a Mijia Smart Audio Glasses Titanium. První dvě varianty přijdou na 3999 Kč, poslední pak na 4999 Kč. K dostání jsou již nyní na oficiálních stránkách výrobce.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat