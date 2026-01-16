Xiaomi přináší do Česka chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses

Zdroj: Xiaomi
V tomto týdnu Xiaomi přineslo rovnou pět nových mobilů na český trh, ale kromě toho u nás začíná prodávat i chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses.
Redmi Note 15: Evropská premiéra odhalila 5 nových modelů a lákavé ceny
Mijia Smart Audio Glasses
V tomto případě bychom asi slovíčko chytré nebrali až tak moc vážně, jelikož nemají integrované nějaké pokročilé funkce nebo tak něco. Ve své podstatě umožňují aktivovat chytrého asistenta, kterého máte na mobilním telefonu. Vzhledem k tomu, že se jedná o manuální vyvolání, tak více méně fungují brýle jako nějaké pokročilejší sluchátka.
Co se týče výbavy, tak zde nenajdete kameru. Je zde sestava reproduktorů a mikrofonů. O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.4. Mijia Smart Audio Glasses nabízí prostorový zvuk, přičemž se jedná o open-ear prožitek. Brýle mají certifikaci IP54, takže nebude vadit například déšť.
Mijia Smart Audio Glasses vydrží na jedno nabití 13 hodin poslechu hudby, 9 hodin telefonování a 12 dní v pohotovostním režimu. Při běžném používání mají zvládnout 1,5 dne. K dispozici jsou tři verze – Mijia Smart Audio Glasses Browline, Mijia Smart Audio Glasses Pilot a Mijia Smart Audio Glasses Titanium. První dvě varianty přijdou na 3999 Kč, poslední pak na 4999 Kč. K dostání jsou již nyní na oficiálních stránkách výrobce.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
REDMI Buds 8 Lite přichází na český trh s cenou 599 Kč
Huawei přináší na náš trh několik novinek, i ohebnou skládačku s cenou přes 50 tisíc
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře