Apple přebírá vedení: poprvé po 14 letech je jedničkou na trhu chytrých telefonů

Zdroj: GPT
Po více než dekádě dominance jihokorejského Samsungu se světovým lídrem ve výrobě smartphonů stal Apple. Podle předběžných údajů společnosti IDC dosáhly celosvětové dodávky chytrých telefonů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 objemu 336,3 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 2,3 %. Společnost Apple v tomto období zaznamenal rekordní úspěch a dostal se tak do vedení.
Apple vede na trhu s mobilními telefony
Apple v posledním kvartálu roku 2025 dodal 81,3 milionu iPhonů a získal tak 24,2% podíl na světovém trhu. Tento výsledek znamená nejen nejlepší čtvrtletní výsledek Applu v historii, ale také nejvyšší růst ve čtvrtém kvartálu od roku 2021. Za tímto úspěchem stojí především vysoká poptávka po modelové řadě iPhone 17, která přinesla výrazné zlepšení výkonu, fotoaparátu a uživatelského zážitku.
Zatímco Apple posiloval svou pozici, Samsung spadl na druhé místo. Přesto ale zaznamenal solidní výsledek. 61,2 milionu dodaných zařízení znamená 18,2% podíl na trhu a meziroční růst o 18,3 %, což je nejvyšší růst mezi všemi značkami v první pětce. Na třetím místě skončilo Xiaomi s 11,2% podílem, i když meziročně kleslo o více než 11 %. Vivo a Oppo si udržely přibližně 8% podíl a mezi sebou se prakticky vyrovnaly.
Celkový trh roste navzdory nejistotám
Navzdory pokračujícím problémům v dodavatelských řetězcích, nedostatku paměťových čipů a globální ekonomické nejistotě vzrostl celý trh se smartphony v roce 2025 o 1,9 %. Klíčovým faktorem byl rostoucí zájem o prémiové modely, který přetrvával i přes očekávané zvyšování cen. Uživatelé zřejmě raději investovali do kvalitnějších zařízení v obavě z budoucí inflace nebo nedostupnosti.
Za celý rok 2025 bylo celosvětově dodáno 1,26 miliardy chytrých telefonů. Apple byl s 247,8 miliony zařízení a 19,7% podílem na trhu jasným vítězem, následovaný Samsungem s 241,2 miliony kusů a 19,1% podílem. Xiaomi se drží na třetí příčce s 165,3 miliony dodaných telefonů, zatímco vivo a Oppo mají každé přes 100 milionů dodaných zařízení.
Výhled na rok 2026: největší hráči budou dominovat
Podle analytiků IDC bude rok 2026 pro trh s chytrými telefony mnohem náročnější. Nedostatek paměťových čipů bude pravděpodobně dále komplikovat výrobu, což povede k růstu cen a poklesu dostupnosti zařízení. Výrobci s větším měřítkem a silným dodavatelským řetězcem budou mít výhodu. Budou schopni vyjednat lepší ceny komponent a zachovat marže. Menší značky se naopak mohou potýkat s ještě většími obtížemi.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
Pixelmator Pro na iPadu: nová éra pro grafickou tvorbu s Apple Pencil a Creator Studio
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře