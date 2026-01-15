Huawei přináší na náš trh několik novinek, i ohebnou skládačku s cenou přes 50 tisíc

• 15. 1. 2026#Smartphony

Zdroj: Huawei

Huawei se daří v segmentu chytrých hodinek a sluchátek, tedy na našem trhu. Pokud jde o mobilní telefony, tak se jen sporadicky dočkáme nějaké novinky. I tak se jednou za čas společnost ozve a přinese k nám několik modelů. Tentokrát jsme se dočkali dvou telefonů.

Ambiciózní ceny

Nejedná se ani tak o novinky, jelikož jejich představení proběhlo před nějakou dobou. Příkladem je ohebný mobil Huawei Mate X7. Ten je od dnešního dne dostupný na českém trhu s cenou 52 999 Kč. K dispozici je v černé a červené barvě s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm. V tomto případě ani oficiální stránky neuvádí, jaký procesor tepe v útrobách. Co ale víme, je, že mobilu chybí podpora pro 5G sítě.

Další novinka pro náš trh se jmenuje Huawei Nova 14 Pro. Z celé série u nás bude dostupná jen Pro verze, přičemž cena je nastavena na 17 999 Kč. Zde již víme, jaký byl použit procesor, ale podpora 5G chybí, což je způsobeno sankcemi uvalenými na společnost. Vlastní řešení zatím nemá, takže se případný zájemce musí spokojit jen s LTE.

Kromě toho jsme se dočkali ještě uvedení Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro (od 6 299 Kč) a Huawei MatePad 12X (od 16 999 Kč).

Specifikace Huawei Mate X7

  • displeje:
    • 8 palců, 2416 × 2210 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 2500 nitů
    • 6,49 palců, 2444 × 1080 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 3000 nitů
  • procesor: Kirin 9030 Pro
  • 12/16 GB RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
  • EMUI 15.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.49-f/4.0
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, 3,5x zoom, periskopický, OIS
      • 1,5 MPx multi-spektrální
    • přední – 2x 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • USB 3.1 Type-C (GEN1)
  • IPX8
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 6.0 LE, BeiDou, GPS, GALILEO, GLONASS, AGPS, QZSS, NavIC, NFC
  • rozměry:
    • složen: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm
    • rozložený: 156,8 x 144,2 x 4,5 mm
    • Hmotnost: 236 gramů
  • baterie: 5525 mAh + 66W USB C, 50W bezdrátově

Specifikace Huawei Nova 14 Pro

  • displej: 6,78 palců, 2776 x 1224 pixelů, OLED, 1-120 Hz
  • procesor: Kirin 8020
  • úložiště: 256/512 GB
  • EMUI 15.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS
      • 12 MPx, 3x zoom, OIS
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 1,5 MPx, spektrální
    • přední – 50 MPx
      • 8 MPx
  • infra senzor, čtečka otisků prstů na straně
  • IP65
  • stereo
  • NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5 dvoupásmové) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyřpásmové) / GALILEO (E1 + E5a + E5b trojpásmové) / QZSS (L1 + L5 dvoupásmové) / NavIC
  • rozměry: 163,4 × 75 × 7,78 mm; 207 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 100W

Zdroj: Tisková zpráva

