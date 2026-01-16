Spotify na tabletech s Androidem konečně dospívá. Nové rozhraní se inspiruje desktopem

Aplikace pro Android tablety dlouhá léta trpí stigmatem, že jsou často jen zvětšenou verzí svých mobilních protějšků. Prvky jsou zbytečně roztahané a plýtvají místem. Spotify se to nyní snaží změnit a potichu zavádí nové uživatelské rozhraní, které mnohem lépe využívá velkou plochu displeje. Inspiraci si přitom bere přímo z desktopové verze.
Inspirace desktopem: Přehrávač nově na boku
Tou nejviditelnější a nejpraktičtější změnou je práce s panelem „Právě hraje“ (Now Playing). Zatímco ve staré verzi (a na telefonech) musíte pro zobrazení detailů o skladbě rozkliknout spodní lištu přes celou obrazovku, čímž ztratíte přehled o zbytku aplikace, nově se přehrávač otevírá v samostatném panelu na pravé straně displeje.
Tento prvek funguje velmi podobně jako v desktopové aplikaci pro Windows nebo macOS. Uživatelé tak mají neustále přístup k ovládání hudby, textům písní nebo frontě skladeb, aniž by museli opouštět procházení knihovny v levé části. Co je ještě lepší – velikost tohoto bočního panelu je uživatelsky nastavitelná. Můžete ho roztáhnout nebo zúžit pouhým tažením za okraj, přesně podle toho, kolik informací zrovna potřebujete vidět.
Přehlednější navigace a tlačítko pro tvůrce
Změn se dočkala i hlavní navigační lišta. Ta zůstává ukotvena u spodního okraje, což je pro tabletové ovládání palci ideální, ale dostala upravené rozložení. Najdete zde ikony pro Domů, Hledat, Vaši knihovnu a nově přibylo i tlačítko „Vytvořit“ (Create), které pravděpodobně cílí na rychlejší správu playlistů a obsahu.
Celkově působí rozhraní vzdušněji a logičtěji. Spotify tímto krokem reaguje na dlouhodobou kritiku aplikací pro Android tablety a ukazuje, že s příchodem zařízení jako Pixel Tablet nebo skládacích telefonů (Foldů) dává smysl investovat do optimalizace pro větší obrazovky.
Kdy aktualizaci dostanete?
Podle informací serveru GSMArena, který na novinku upozornil, se nejedná o omezenou testovací beta verzi. Jde o plošný „rollout“ pro koncové uživatele, který probíhá na straně serveru.
Pokud tedy máte tablet s Androidem, nového vzhledu byste se měli dočkat automaticky v nejbližší době. Stačí mít aktualizovanou aplikaci z Google Play. Jde o vítanou změnu, která konečně srovnává krok s tím, jak Spotify funguje na iPadech, a dělá z Android tabletu mnohem schopnější nástroj pro správu hudební knihovny.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Soutěžte o jedinečný zážitek s novým Oppo Find X9. Fotomobil se vyprodal během pár hodin, teď je opět skladem
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře