Spotify na tabletech s Androidem konečně dospívá. Nové rozhraní se inspiruje desktopem

Spotify na tabletech s Androidem konečně dospívá. Nové rozhraní se inspiruje desktopem2026-01-16T16:10:58+01:00
• 16. 1. 2026#Aplikace

Aplikace pro Android tablety dlouhá léta trpí stigmatem, že jsou často jen zvětšenou verzí svých mobilních protějšků. Prvky jsou zbytečně roztahané a plýtvají místem. Spotify se to nyní snaží změnit a potichu zavádí nové uživatelské rozhraní, které mnohem lépe využívá velkou plochu displeje. Inspiraci si přitom bere přímo z desktopové verze.

Inspirace desktopem: Přehrávač nově na boku

Tou nejviditelnější a nejpraktičtější změnou je práce s panelem „Právě hraje“ (Now Playing). Zatímco ve staré verzi (a na telefonech) musíte pro zobrazení detailů o skladbě rozkliknout spodní lištu přes celou obrazovku, čímž ztratíte přehled o zbytku aplikace, nově se přehrávač otevírá v samostatném panelu na pravé straně displeje.

Tento prvek funguje velmi podobně jako v desktopové aplikaci pro Windows nebo macOS. Uživatelé tak mají neustále přístup k ovládání hudby, textům písní nebo frontě skladeb, aniž by museli opouštět procházení knihovny v levé části. Co je ještě lepší – velikost tohoto bočního panelu je uživatelsky nastavitelná. Můžete ho roztáhnout nebo zúžit pouhým tažením za okraj, přesně podle toho, kolik informací zrovna potřebujete vidět.

gsmarena 001 1200x749x

GSM Arena

Přehlednější navigace a tlačítko pro tvůrce

Změn se dočkala i hlavní navigační lišta. Ta zůstává ukotvena u spodního okraje, což je pro tabletové ovládání palci ideální, ale dostala upravené rozložení. Najdete zde ikony pro Domů, Hledat, Vaši knihovnu a nově přibylo i tlačítko „Vytvořit“ (Create), které pravděpodobně cílí na rychlejší správu playlistů a obsahu.

Celkově působí rozhraní vzdušněji a logičtěji. Spotify tímto krokem reaguje na dlouhodobou kritiku aplikací pro Android tablety a ukazuje, že s příchodem zařízení jako Pixel Tablet nebo skládacích telefonů (Foldů) dává smysl investovat do optimalizace pro větší obrazovky.

Kdy aktualizaci dostanete?

Podle informací serveru GSMArena, který na novinku upozornil, se nejedná o omezenou testovací beta verzi. Jde o plošný „rollout“ pro koncové uživatele, který probíhá na straně serveru.

Pokud tedy máte tablet s Androidem, nového vzhledu byste se měli dočkat automaticky v nejbližší době. Stačí mít aktualizovanou aplikaci z Google Play. Jde o vítanou změnu, která konečně srovnává krok s tím, jak Spotify funguje na iPadech, a dělá z Android tabletu mnohem schopnější nástroj pro správu hudební knihovny.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Tomáš Rohrer

Student a tvůrce se smyslem pro humor, který chodí denně 10 000 kroků a tvořil videoherní mapy

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat