Mediatek představil Dimensity 8500 a Dimensity 9500s pro mobily

Nedávno jsme se dočkali představení procesoru Dimensity 7100 a nyní Mediatek přichází s Dimensity 8500, tedy nástupcem, který nahrazuje Dimensity 8450, případně Dimensity 8400.

Mediatek Dimensity 8500

Při běžném pohledu na srovnání novinky Dimensity 8500 se staršími modely je vidět, že rozdílů je spíše méně. Dá se více méně říci, že jediný výraznější pokrok se odehrál u operačních paměti, kde došlo k 12% navýšení propustnosti. Jedna změna se odehrála také u grafického čipu. Sice byla použita stejná řada, ale došlo k navýšení jader. Nově je zde Arm Mali-G720 MC8, tedy je k dispozici o jedno jádro více, díky čemuž procesor nabízí o 20 % lepší grafický výkon. Došlo k upravení jader, ale konfigurace zůstává stejná. I tak se novinka chlubí zvýšením výkonu o 7 %. Procesor doznal ještě další změny v oblasti optimalizace.

Chip Desktop Size 8500 ENG 806x1252x

Zdroj: Mediatek

Specifikace a srovnání

Dimensity 8500 Dimensity 8450 Dimensity 8400
CPU Architektura 1x Cortex-A725 (3.4 GHz)

3x Cortex-A725 (3.2 GHz)

4x Cortex-A725 (2.2 GHz)

 1x Cortex-A725

3x Cortex-A725

4x Cortex-A725

 1x Cortex-A725

3x Cortex-A725

4x Cortex-A725
CPU Cache 1MB L2 / 512KB L2 / 256KB L2

6MB L3

5MB SLC

 1MB L2 / 512KB L2 / 256KB L2

6MB L3

5MB SLC

 1MB L2 / 512KB L2 / 256KB L2

6MB L3

5MB SLC
GPU Arm Mali-G720 MC8 Arm Mali-G720 MC7 Arm Mali-G720 MC7
Paměť (RAM) LPDDR5X 4ch

Max 9600 Mbps

 LPDDR5X

Max 8533 Mbps

 LPDDR5X

Max 8533 Mbps
Úložiště UFS 4 + MCQ UFS 4 + MCQ UFS 4 + MCQ
AI Jednotka (NPU) MediaTek NPU 880 MediaTek NPU 880

(Generative AI, Agentic AI/DAE)

 MediaTek NPU 880

(Generative AI, Agentic AI/DAE)
Displej WQHD+ až 144Hz

Dual screen (dual DSI)

 WQHD+ až 144Hz

Dual screen

 WQHD+ až 144Hz

Dual screen
Kamera Max 320MP

Video: 4K60

 Max 320MP

Video: 4K60

 Max 320MP

Video: 4K60
Konektivita (Mobilní) 5G-Adv, 3GPP-R16

Smart Network Suite 3.0

 3GPP-R16

Sub-6GHz (FR1)

 3GPP-R16

Sub-6GHz (FR1)
Wi-Fi & Bluetooth Wi-Fi 6E (2T2R)

Bluetooth 5.4

 Wi-Fi 6E (2T2R)

Bluetooth 5.4

 Wi-Fi 6E (2T2R)

Bluetooth 5.4
GNSS GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC

Mediatek Dimensity 9500s

Druhá novinka nese označení Mediatek Dimensity 9500s, c čehož byste asi usuzovali, že se jedná o značně vylepšenou verzi původního Mediatek Dimensity 9500, ale specifikace jasně ukazují, že Mediatek Dimensity 9500s má starší jádra, byť si tedy zachovávají velikosti cache paměti u jednotlivých jader. L3 byla zmenšena na 12 MB a byla zde použita jiná grafika. Operační paměti jsou o kousek pomalejší a došlo ke změně o konektivity. Místo Bluetooth 6.0 je zde verze 5.4.

Chip Desktop Size 9500s ENG 806x1252x

Zdroj: Mediatek

Dá se tedy říci, že Mediatek Dimensity 9500s je spíše konkurentem pro Snapdragon 8 Gen 5, zatímco Mediatek Dimensity 9500 bude nadále konkurovat Snapdragonu 8 Elite Gen 5.

Specifikace a srovnání

Dimensity 9500s Dimensity 9500
CPU Architektura 1x Cortex-X925 (3.73GHz, 2MB L2)

3x Cortex-X4 (1MB L2)

4x Cortex-A720 (512KB L2)

 1x Arm C1-Ultra (2MB L2)

3x Arm C1-Premium (1MB L2)

4x Arm C1-Pro (512KB L2)
CPU Cache 12MB L3

10MB SLC

 16MB L3

10MB SLC
GPU Arm Immortalis-G925 Arm Mali-G1 Ultra MC12
Paměť (RAM) LPDDR5X

Max 9600 Mbps

 LPDDR5X

Max 10667 Mbps
Úložiště UFS 4 + MCQ UFS 4.1 (4-lane)
AI Jednotka (NPU) MediaTek NPU

(Generative AI, Agentic AI)

 MediaTek NPU 990

(Generative AI, Agentic AI)
Displej WQHD+ až 180Hz

Tri-port MIPI (Tri-Fold Displays)

 WQHD+ až 180Hz

Tri-port MIPI (Tri-Fold Displays)
Kamera (Video) Max 8K60

10-bit Encode/Decode

 Max 8K60

4K120 s EIS

4K60 cinematic mode
Konektivita (Mobilní) 3GPP-R17

DL 4CC 300MHz

MediaTek UltraSave 4.0

 3GPP-R17

DL 5CC 350MHz

MediaTek 5G UltraSave
Wi-Fi Wi-Fi 7 (6.5 Gbps)

Triple Band Triple Concurrency

 Wi-Fi 7 (7.3 Gbps)

Triple Band Triple Concurrency
Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth 6.0

(Dual engine, až 12Mbps)
GNSS GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC (L5) GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC (L5 + L1)

Zdroj: gizmochina.com

