Chrome rozšiřuje možnosti automatického vyplnění, ale je nutné novinku aktivovat

Zdroj: Dotekomanie
Chrome sice vypadá jako běžný webový prohlížeč, ale jeho hlavní výhoda je spojená s Google účtem a možností synchronizace. Právě automatické vyplňování se zapnutou synchronizací umí značně zjednodušit používání. Po delší době se Google rozhodl vylepšit tuto součást.
Nová data
Zatím se nabízí automatické vyplňování u kontaktních údajů, platebních karet a hesel. Nově se ale přidávají další možnosti, které si můžete uložit ke svému účtu. Následně je lze využít při vyplnění, jak můžete vidět níže na obrázku.
Novinek je pár a musíme říci, že český předklad si zaslouží vylepšení. Sami posuďte:
- Číslo prověřeného cestujícího (Known Traveler Number)
- Nápravné číslo (redress number)
- Pas
- Průkaz totožnosti
- Řidičský průkaz
- Vozidlo
Každá položka obsahuje další možnosti nebo spíše data, která můžete vyplnit. Například u vozidla se nabízí využití automatického vyplnění pro informace jako:
- Značka
- Model
- Rok
- Vlastník
- Registrační značka
- Stav na poznávací značce
- VIN (identifikační číslo vozidla)
Aktivace
Novinka je zatím k dispozici v Chromu pro počítače, ale asi co nevidět dojde k rozšíření i na mobily, případně možnost využití bude na mobilech co nevidět, ale editace bude možná jen na počítači, tedy v běžném Chromu. Abyste novinky mohli využívat, musíte v nastavení Chromu v sekci Vylepšené automatické vyplňování aktivovat tuto možnost.
Dá se říci, že funkce je na počátku vylepšování a ostatně Google sám uvádí, že bude postupně zavádět další prvky, které půjde automaticky předvyplnit.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Tesco Mobile Vánoce – data navíc, i dárek k nákupu
Vychází iOS 26.1 i iPadOS 26.1, přináší změnu u Liquid Glass
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře