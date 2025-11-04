Chrome rozšiřuje možnosti automatického vyplnění, ale je nutné novinku aktivovat

Chrome rozšiřuje možnosti automatického vyplnění, ale je nutné novinku aktivovat
2025-11-04T11:43:33+01:00
• 4. 11. 2025#Aplikace

Zdroj: Dotekomanie

Chrome sice vypadá jako běžný webový prohlížeč, ale jeho hlavní výhoda je spojená s Google účtem a možností synchronizace. Právě automatické vyplňování se zapnutou synchronizací umí značně zjednodušit používání. Po delší době se Google rozhodl vylepšit tuto součást.

Nová data

Zatím se nabízí automatické vyplňování u kontaktních údajů, platebních karet a hesel. Nově se ale přidávají další možnosti, které si můžete uložit ke svému účtu. Následně je lze využít při vyplnění, jak můžete vidět níže na obrázku.

videoframe 3484 1400x1080x

Zdroj: Google

Novinek je pár a musíme říci, že český předklad si zaslouží vylepšení. Sami posuďte:

  • Číslo prověřeného cestujícího (Known Traveler Number)
  • Nápravné číslo (redress number)
  • Pas
  • Průkaz totožnosti
  • Řidičský průkaz
  • Vozidlo

Každá položka obsahuje další možnosti nebo spíše data, která můžete vyplnit. Například u vozidla se nabízí využití automatického vyplnění pro informace jako:

  • Značka
  • Model
  • Rok
  • Vlastník
  • Registrační značka
  • Stav na poznávací značce
  • VIN (identifikační číslo vozidla)

Aktivace

Novinka je zatím k dispozici v Chromu pro počítače, ale asi co nevidět dojde k rozšíření i na mobily, případně možnost využití bude na mobilech co nevidět, ale editace bude možná jen na počítači, tedy v běžném Chromu. Abyste novinky mohli využívat, musíte v nastavení Chromu v sekci Vylepšené automatické vyplňování aktivovat tuto možnost.

Screenshot (52) 677x438x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dá se říci, že funkce je na počátku vylepšování a ostatně Google sám uvádí, že bude postupně zavádět další prvky, které půjde automaticky předvyplnit.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

