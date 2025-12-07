Probíhající slevová akce Alza Dny přináší příležitost k nákupu praktického vybavení za zvýhodněné ceny. Pro ty, kteří hledají inspiraci na dárky pro muže, nabízí aktuální výběr zajímavé možnosti v oblastech vybavení dílny, akumulátorového nářadí, domácího grilování a dalších. Zde se nabízí tipy na dárky pro muže.
Vybavení pro domácí dílnu
Pro nadšené kutily i profesionály je přesné měření a kvalitní ruční nářadí základem úspěchu. V kategorii vybavení dílny lze nyní nalézt produkty, které usnadní práci při rekonstrukcích i drobných opravách, od detektorů materiálů ve zdech až po specializované sady šroubováků pro jemnou elektroniku.
- BOSCH Detektor kovů Truvo (-15 %)
- KREATOR Křížový laser KRT706300T (-35 %)
- iFixit Šroubovák Mahi 48 Bit Driver Kit (-25 %)
- EXTOL LIGHT čepice s čelovkou (-20 %)
- FIELDMANN Laserový dálkoměr 40 m (-20 %)
Elektrické kontaktní grily
Sezóna grilování nemusí končit s létem. Elektrické kontaktní grily umožňují přípravu masa, zeleniny či sendvičů v pohodlí domova po celý rok. V nabídce jsou modely s chytrými senzory pro automatické nastavení teploty i kompaktní varianty vhodné do menších kuchyní. Slevy v této kategorii dosahují až padesáti procent.
- Tefal GC750D30 Optigrill Elite (-33 %)
- Sencor SBG 106BK (-25 %)
- Severin RG 2366 Black Line (-15 %)
- Jata GR2600 (-50 %)
- TRISTAR BQ-2870 (-40 %)
Akumulátorové nářadí
Trendem v oblasti hobby i profesionálního nářadí je přechod na akumulátorové systémy, které nabízejí mobilitu bez nutnosti připojení k elektrické síti. Akce Alza Dny zahrnuje široké spektrum AKU techniky, od základních vrtacích šroubováků přes výkonná vrtací kladiva až po specializované nástroje jako sponkovací pistole či fukary.
- RAPID Akumulátorová sponkovací pistole BTX553, kufr (-52 %)
- FIELDMANN Pila ocaska AKU 20V FDUO 70505-0 (-32 %)
- BLACK + DECKER Vrtací šroubovák AKU 10,8V (-35 %)
- BOSCH Professional Fukar AKU mini GBL 18V-120 (-16 %)
- WORX Vrtací kladivo 3v1 AKU 20V (-25 %)
- AlzaTools Vrtačka AKU CD20V All in One (-35 %)
Kompletní nabídku slev v rámci akce Alza Dny naleznete na stránkách prodejce.
