Podvodníci cílí na hráče: na Steamu napodobují jejich přátele a lákají je na falešné turnaje

Kyberzločinci znovu rozšiřují své aktivity. Tentokrát se zaměřili na hráče využívající platformu Steam. Podle nejnovějšího varování výzkumníků společnosti Gen, která stojí za bezpečnostními produkty Avast, AVG či Norton, spustili útočníci propracovanou podvodnou kampaň. Jejím cílem je vylákat z nic netušících uživatelů osobní údaje prostřednictvím falešných registrací na údajné herní turnaje.
Podvodné praktiky podvodníků na síti Steam
Podvod funguje na základě jednoduché, ale důmyslné taktiky. Útočníci vytvářejí falešné Steam profily, které téměř dokonale kopírují vzhled skutečných přátel oběti. Pomocí těchto falešných identit pak oslovují hráče s nabídkou účasti na turnaji ve hrách, jako jsou Dota 2, Counter-Strike nebo jiných populárních titulů. Odkaz na registraci do týmu však vede na podvodnou stránku, jejímž skutečným cílem je získat osobní údaje hráče – jméno, e-mail, přihlašovací údaje a někdy i údaje o platební metodě.
Tyto informace pak mohou útočníci dále zneužít pro další podvody, vydírání nebo je prodají na dark webu. Jedná se tak o promyšlený příklad sociálního inženýrství, kdy útočníci využívají důvěry oběti ve známé osoby a navozují dojem legitimní komunikace.
Umělá inteligence dává podvodníkům novou sílu
Znepokojujícím aspektem této kampaně je nasazení umělé inteligence, která pomáhá podvodníkům vytvářet věrohodné texty ve výborné češtině. Jak uvádí vedoucí výzkumu hrozeb společnosti Gen™ Jan Rubín, útočníci často používají typické herní výrazy a slang, čímž se snaží zapadnout do prostředí oběti. Navíc zprávy nejsou pouze generické – pachatelé často reagují individuálně na vývoj konverzace, čímž zvyšují šanci na úspěch útoku.
Tato personalizace podvodu znesnadňuje jeho rozpoznání, protože se nevyskytuje jeden univerzální vzorec chování. I to ukazuje, jak efektivně dokáží kyberzločinci využívat moderní technologie k cílení na specifické skupiny uživatelů.
Hráči v ohrožení: podvody jsou druhou nejčastější hrozbou v Česku
Podle zprávy společnosti Gen za třetí čtvrtletí letošního roku patří podvody mezi nejčastější online hrozby v České republice – hned po škodlivých reklamách. Nová kampaň zaměřená na hráče jen potvrzuje, jak se podvodníci neustále přizpůsobují a hledají nové způsoby, jak zneužít důvěru a zranitelnost uživatelů.
Experti proto varují před neuváženými reakcemi na podezřelé zprávy a doporučují dodržovat základní zásady digitální bezpečnosti. Podezřelé jsou například situace, kdy vám přijde žádost o přátelství od někoho, koho už mezi přáteli máte. Stejně tak pokud vás někdo nečekaně žádá o registraci na neznámé stránce nebo vás tlačí k rychlé akci bez možnosti si situaci promyslet.
Jak se chránit?
Odborníci doporučují, aby hráči v případě podezření neodpovídali na zprávy, neklikali na odkazy a nahlásili podezřelý účet přímo správcům Steamu. Klíčové je zachovat klid a kriticky věc zvážit. I když zpráva působí důvěryhodně, neznamená to, že je pravdivá. Vždy je také vhodné ověřit si informace přímo u údajného odesílatele, například jinou komunikační cestou než přes Steam, a být obezřetní při poskytování osobních údajů nebo přihlašovacích údajů na neznámých stránkách.
