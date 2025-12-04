Podcast: Tenký mobil bez kompromisů a s mnoha dárečky PODCAST

Podcast: Tenký mobil bez kompromisů a s mnoha dárečky2025-12-04T18:13:34+01:00
• 4. 12. 2025#Podcast #Smartphony

Tenké mobily jsou určitý trend, který možná brzy zmizí. Motorola nám však ukázala, že takový tenký mobil nemusí mít kompromisy. Přemek testuje tento tenký model Motorola Edge 70 o kterém si tak dnes povíme více.

Recenze Motorola Edge 70 – tenkost bez kompromisů

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Kdy Siri dostane mozek? Apple čeká na záchranu. ChatGPT vs. Gemini

💡ANKETA: Co letos nejvíc očekáváte pod stromečkem z oblasti techniky?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat