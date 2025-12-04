Tenké mobily jsou určitý trend, který možná brzy zmizí. Motorola nám však ukázala, že takový tenký mobil nemusí mít kompromisy. Přemek testuje tento tenký model Motorola Edge 70 o kterém si tak dnes povíme více.
Recenze Motorola Edge 70 – tenkost bez kompromisů
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
Video
Audio
