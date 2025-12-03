OnePlus Ace 6T představen, předzvěst další novinky

OnePlus Ace 6T představen, předzvěst další novinky2025-12-03T16:15:56+01:00
• 3. 12. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: OnePlus

OnePlus již představilo svůj hlavní top model pro další rok a v Číně má také v nabídce model OnePlus Ace 6, ale dnes jsme se dočkali ještě další novinky v podobě OnePlus Ace 6T. Právě tento model by se měl dostat do Evropy a pak i do Česka, jen pod jiným označením.

Hlavně ta baterie

V tomto případě se jedná skoro o top model, ale spíše si zaslouží své místo ve vyšší střední třídě. Chybí zde například bezdrátové nabíjení a procesor není nejvýkonnější. Na druhou stranu se zde nabízí novinka Snapdragon 8 Gen 5, takže zde bude dostatek výkonu, jen tedy nebudete mít nejvyšší výsledky v benchmarcích.

Zdroj: OnePlus

Současně došlo na osekání fotografické výbavy, což je typické pro řadu Ace. Konkrétně se zde nabízí hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací obrazu a pak je zde sekundární pro ultra širokoúhlé focení. Bohužel má jen 8 MPx, takže nelze očekávat zázraky. Ostatní specifikace jsou velmi dobré, i samotná odolnost vůči vodě a prachu.

Zdroj: OnePlus

Kupodivu má OnePlus Ace 6T větší kapacitu baterie než top model OnePlus 15. Zde se nabízí 8300 mAh s podporou 100W nabíjení, což je tedy úctyhodná specifikace, zejména když má mobil tloušťku jen 8,3 mm, ale je zde i verze, která má 8,1 mm.

OnePlus Ace 6T má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 7 600 Kč. Je to částka bez daně a poplatků. Je ale otázkou, jestli se změní i specifikace kromě samotného názvu, až mobil zamíří na náš trh.

Specifikace

  • displej: 6,83 palců, AMOLED (rovný), rozlišení 2 800 × 1 272 px (450 PPI), obnovovací frekvence 1–165 Hz (LTPO), vzorkovací frekvence až 330 Hz, jas až 1 800 nitů (globální), 10-bit barvy, 100% DCI-P3
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (8 jader, až 3,84 GHz), GPU Adreno
  • RAM: 12/16 LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
  • Dual SIM: Dual SIM (Nano-SIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx hlavní (f/1.8, 24 mm, OIS)
      • 8 Mpx ultraširokoúhlý (f/2.2, 16 mm, 112°), video až 4K při 120 fps
    • přední: 16 Mpx (f/2.4, 23 mm)
  • Zabezpečení / Čtečka otisků: ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem
  • Audio: USB-C audio, podpora kodeků SBC, AAC, LDAC, aptX HD/Adaptive, LHDC 5.0
  • stereo
  • IP66/68/69/69K
  • 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), infraport, USB-C (2.0)
  • rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,10–8,30 mm, 211–217 gramů (dle barevné varianty)
  • baterie a nabíjení: 8 300 mAh, 100W USB C, podpora 55W PPS / 18W PD / 18W QC

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

