Samsung a Turkish Airlines spojují síly: ztracená zavazadla najdete snadněji díky SmartThings Find

Zdroj: Samsung

Samsung Electronics a letecká společnost Turkish Airlines uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je zlepšit komfort při cestování pomocí moderní technologie pro lokalizaci zavazadel. Od začátku prosince mohou cestující Turkish Airlines využívat novou službu “Smart Tagged Baggage Service”, která využívá platformu SmartThings Find od Samsungu. Díky ní je možné snadno a rychle dohledat ztracená nebo zpožděná zavazadla.

Galaxy SmartTag2: chytré sledování zavazadel bez internetu

Základem nové služby je zařízení Galaxy SmartTag2 – malý přívěsek, který lze snadno připevnit k zavazadlu. Na rozdíl od jiných sledovacích zařízení nevyžaduje připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti. Využívá Bluetooth Low Energy (BLE) a ultraširokopásmovou technologii (UWB), které umožňují přesné určení polohy přes síť více než 700 milionů zařízení Galaxy po celém světě.

SmartTag2 funguje jako jednoduché, ale výkonné řešení pro každého, kdo chce mít jistotu, že své zavazadlo najde – ať už na letišti, v hotelu nebo na druhém konci světa.

Jak celé řešení funguje?

Při ztrátě zavazadla mohou cestující připojit ke svému hlášení odkaz se sdílením polohy SmartTagu. Turkish Airlines pak může využít tuto informaci k efektivnějšímu nalezení a doručení zavazadla zpět k majiteli. Uživatelé si navíc mohou v aplikaci SmartThings Find uložit fotografii svého zavazadla a snadněji tak identifikovat, že jde o jejich kufr.

Samsung Corporate Technology Turkish Airlines Galaxy SmartTag2 SmartThings Find main2 FF 1000x657x

Zdroj: Samsung

Tato kombinace chytré lokalizace a vizuální identifikace výrazně urychluje proces hledání ztracené bagáže – a šetří cestujícím stres i čas.

Spolupráce, která přináší víc než jen sledování zavazadel

Turkish Airlines je prvním leteckým dopravcem, který tuto technologii nasazuje. Obě společnosti však plánují dlouhodobou spolupráci, která má přinést další chytrá řešení založená na umělé inteligenci, datech a automatizaci. V budoucnu může být technologie SmartThings využita i v dalších oblastech cestovatelského servisu – od navigace na letištích po sledování osobních věcí během letu.

Samsung zároveň oznámil, že má v plánu rozšířit partnerství i na další letecké společnosti, čímž by se SmartThings Find mohl stát novým standardem v péči o cestující po celém světě.

Vyjádření zástupců společností

„Samsung rozšiřuje ekosystém SmartThings Find napříč odvětvími, abychom zákazníkům pomohli zůstat v klidu a mít přehled, ať jsou kdekoli,“ uvedla Jaeyeon Jung, viceprezidentka Samsung Electronics a vedoucí divize SmartThings. „Spolupráce s Turkish Airlines je pro nás důležitým krokem na cestě k pohodlnějšímu a bezstarostnému cestování.“

Také Turkish Airlines vnímá partnerství jako krok směrem k digitální budoucnosti. „Naše společnost je průkopníkem v digitalizaci leteckých služeb a partnerství se Samsungem nám umožní nabídnout cestujícím ještě lepší zážitek,“ dodal Kerem Kızıltunç, ředitel IT oddělení Turkish Airlines.

Zdroje: gsmarena.com, news.samsung.com

