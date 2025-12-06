EU zahajuje vyšetřování Meta kvůli omezením AI chatbotů ve WhatsApp

• 6. 12. 2025#Aplikace

Zdroj: Engadget (se souhlasem)

Evropská unie rozjíždí oficiální antimonopolní vyšetřování společnosti Meta. Důvodem jsou nová pravidla pro používání AI chatbotů na platformě WhatsApp, která by mohla omezit konkurenci v rychle rostoucí sféře umělé inteligence.

EU opět zasahuje, tentokrát má na mušce Meta AI

Evropská komise zahájila formální šetření s cílem zabránit „nevratnému poškození konkurence v oblasti umělé inteligence“. Podezření padá na změny, které Meta oznámila v říjnu a které se týkají nových podmínek pro firmy využívající WhatsApp. Tyto podmínky zakazují distribuci AI chatbotů třetích stran prostřednictvím WhatsApp API.

WhatsApp zakáže ChatGPT a další AI chatboty: Meta blokuje konkurenci ve své aplikaci

„V důsledku nové politiky mohou být konkurenční poskytovatelé AI zablokováni v přístupu ke svým zákazníkům přes WhatsApp,“ uvedla Evropská komise. Zatímco služby třetích stran mají dveře zavřené, Meta AI – vlastní chatbot řešení – zůstává uživatelům plně dostupné.

Meta May Shut Down Facebook and Instagram in Europe 1600x840x

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Odchod konkurence a důsledky pro trh

Nová pravidla nabyla účinnosti 15. října pro nové poskytovatele AI, kteří ještě nemají k platformě přístup. Pro stávající partnery začnou platit od 15. ledna 2026. V reakci na tento krok oznámili OpenAI i Microsoft, že ChatGPT a Copilot budou z WhatsAppu odstraněni, což výrazně omezuje jejich dosah.

Vyšetřování se zaměří na to, zda Meta zneužila dominantního postavení na trhu a ztížila tak konkurentům možnost nabídnout své služby. Pokud bude firma uznána vinnou, může čelit pokutě až do výše 10 % svého celosvětového ročního obratu – což by mohlo znamenat částku až 16,45 miliardy dolarů.

Evropská komise: Chceme chránit inovaci a spravedlivé podmínky

Podle evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Teresy Ribery se jedná o klíčový zásah pro budoucnost technologického vývoje: „Trhy s umělou inteligencí v Evropě a jinde zažívají obrovský rozmach. Musíme zajistit, aby z této technologické revoluce mohli plně těžit občané i podniky, a zabránit tomu, aby dominantní digitální hráči zneužívali svou pozici k vytlačování konkurence.“

Komise zatím nestanovila žádné datum uzavření vyšetřování, avšak jeho důsledky mohou výrazně ovlivnit podobu AI trhu v Evropě. Výsledek může mít dopad i na to, jak se budou technologické firmy do budoucna chovat vůči menším hráčům a inovátorům.

Zdroj: theverge.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

