EU zahajuje vyšetřování Meta kvůli omezením AI chatbotů ve WhatsApp

Zdroj: Engadget (se souhlasem)
Evropská unie rozjíždí oficiální antimonopolní vyšetřování společnosti Meta. Důvodem jsou nová pravidla pro používání AI chatbotů na platformě WhatsApp, která by mohla omezit konkurenci v rychle rostoucí sféře umělé inteligence.
EU opět zasahuje, tentokrát má na mušce Meta AI
Evropská komise zahájila formální šetření s cílem zabránit „nevratnému poškození konkurence v oblasti umělé inteligence“. Podezření padá na změny, které Meta oznámila v říjnu a které se týkají nových podmínek pro firmy využívající WhatsApp. Tyto podmínky zakazují distribuci AI chatbotů třetích stran prostřednictvím WhatsApp API.
WhatsApp zakáže ChatGPT a další AI chatboty: Meta blokuje konkurenci ve své aplikaci
„V důsledku nové politiky mohou být konkurenční poskytovatelé AI zablokováni v přístupu ke svým zákazníkům přes WhatsApp,“ uvedla Evropská komise. Zatímco služby třetích stran mají dveře zavřené, Meta AI – vlastní chatbot řešení – zůstává uživatelům plně dostupné.
Odchod konkurence a důsledky pro trh
Nová pravidla nabyla účinnosti 15. října pro nové poskytovatele AI, kteří ještě nemají k platformě přístup. Pro stávající partnery začnou platit od 15. ledna 2026. V reakci na tento krok oznámili OpenAI i Microsoft, že ChatGPT a Copilot budou z WhatsAppu odstraněni, což výrazně omezuje jejich dosah.
Vyšetřování se zaměří na to, zda Meta zneužila dominantního postavení na trhu a ztížila tak konkurentům možnost nabídnout své služby. Pokud bude firma uznána vinnou, může čelit pokutě až do výše 10 % svého celosvětového ročního obratu – což by mohlo znamenat částku až 16,45 miliardy dolarů.
Evropská komise: Chceme chránit inovaci a spravedlivé podmínky
Podle evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Teresy Ribery se jedná o klíčový zásah pro budoucnost technologického vývoje: „Trhy s umělou inteligencí v Evropě a jinde zažívají obrovský rozmach. Musíme zajistit, aby z této technologické revoluce mohli plně těžit občané i podniky, a zabránit tomu, aby dominantní digitální hráči zneužívali svou pozici k vytlačování konkurence.“
Komise zatím nestanovila žádné datum uzavření vyšetřování, avšak jeho důsledky mohou výrazně ovlivnit podobu AI trhu v Evropě. Výsledek může mít dopad i na to, jak se budou technologické firmy do budoucna chovat vůči menším hráčům a inovátorům.
Zdroj: theverge.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Fotky dostanou nový nástroj na úpravu obličejů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře