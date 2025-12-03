Nubia Fold oficiálně, první od tohoto výrobce s atraktivní cenou

Zdroj: Nubia
Značka Nubia spadající pod ZTE již má na svém kontě pár mobilů s ohebným displejem, ale vždy se jednalo o véčkové konstrukce. Dnes zde máme ale první model z větší kategorie fold. Tomu i odpovídá i název, tedy Nubia Fold. Jedná se o první pokus, který vypadá relativně standardně, ale je cenově dostupnější.
Slušná výbava, nižší cena?
Můžeme rovnou začít se samotnou cenou, jelikož je podstatně nižší než u konkurence, kde osciluje v rozmezí 45 až 50 tisíc. Nubia Fold vyjde v přepočtu přibližně na 23 800 Kč. Vycházíme z ceny uvedené v Japonsku. Česká cena by se mohla pohybovat v rozmezí 28 až 32 tisíc korun, což je stále podstatněji méně, než třeba podobný typ zařízení od Samsungu nebo Honoru. S cenou jsou ale spojeny samotné specifikace.
V první řadě Nubia použila procesor Snapdrahon 8 Elite, tedy loňský top model. To není špatně, jen to nemusí působit dobře. I tak bude mít mobil dost výkonu na rozdávání. S cenou je spojena i fotografická výbava, kde na zadní straně je kombinace 50+50+5 MPx. právě poslední snímač je pro makro focení. Nubia Fold tedy nezamíří mezi fotomobily.
Ačkoliv se jedná o první pokus tohoto výrobce, tak je zde aspoň nějaká certifikace kolem odolnosti vůči vodě a prachu, jen tedy konkurence je trochu dál. Baterie dostala kapacitu 6560 mAh a je podporováno 55W nabíjení. Na oficiálních stránkách ale nikde nevidíme zmínku o bezdrátovém nabíjení.
Nubia Fold vypadá jako slušný začátek, který bude cílit zejména na cenovou dostupnost. Vzhledem k tomu, že Nubia u nás prodává véčkové mobily s ohebným displejem, předpokládáme, že se k nám dříve nebo později dostane i tento kousek. Zatím si ale musíme počkat na oficiální informace od českého zastoupení.
Specifikace Nubia Fold
- displej:
- vnitřní: 8,0palcový, OLED (2 480 × 2 200 px)
- vnější: 6,5palcový, OLED (2 748 × 1 172 px)
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: nanoSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- 50 Mpx, ultra širokoúhlý
- 5 Mpx, makro
- přední: 20 Mpx (vnitřní), 20 Mpx (vnější)
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- Zabezpečení: čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- Odolnost: IP54
- Konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 6.0, GPS, NFC, infraport
- rozměry a hmotnost: 160 × 144 × 5,4 mm (rozložený), 160 × 73 × 11,1 mm (složený), 249 g
- baterie: 6 560 mAh + 55W
