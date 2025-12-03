Nubia Fold oficiálně, první od tohoto výrobce s atraktivní cenou

Nubia Fold oficiálně, první od tohoto výrobce s atraktivní cenou2025-12-03T13:38:28+01:00
• 3. 12. 2025

Zdroj: Nubia

Značka Nubia spadající pod ZTE již má na svém kontě pár mobilů s ohebným displejem, ale vždy se jednalo o véčkové konstrukce. Dnes zde máme ale první model z větší kategorie fold. Tomu i odpovídá i název, tedy Nubia Fold. Jedná se o první pokus, který vypadá relativně standardně, ale je cenově dostupnější.

Slušná výbava, nižší cena?

Můžeme rovnou začít se samotnou cenou, jelikož je podstatně nižší než u konkurence, kde osciluje v rozmezí 45 až 50 tisíc. Nubia Fold vyjde v přepočtu přibližně na 23 800 Kč. Vycházíme z ceny uvedené v Japonsku. Česká cena by se mohla pohybovat v rozmezí 28 až 32 tisíc korun, což je stále podstatněji méně, než třeba podobný typ zařízení od Samsungu nebo Honoru. S cenou jsou ale spojeny samotné specifikace.

V první řadě Nubia použila procesor Snapdrahon 8 Elite, tedy loňský top model. To není špatně, jen to nemusí působit dobře. I tak bude mít mobil dost výkonu na rozdávání. S cenou je spojena i fotografická výbava, kde na zadní straně je kombinace 50+50+5 MPx. právě poslední snímač je pro makro focení. Nubia Fold tedy nezamíří mezi fotomobily.

mv 01 01 470x470x

Zdroj: Nubia

Ačkoliv se jedná o první pokus tohoto výrobce, tak je zde aspoň nějaká certifikace kolem odolnosti vůči vodě a prachu, jen tedy konkurence je trochu dál. Baterie dostala kapacitu 6560 mAh a je podporováno 55W nabíjení. Na oficiálních stránkách ale nikde nevidíme zmínku o bezdrátovém nabíjení.

Nubia Fold vypadá jako slušný začátek, který bude cílit zejména na cenovou dostupnost. Vzhledem k tomu, že Nubia u nás prodává véčkové mobily s ohebným displejem, předpokládáme, že se k nám dříve nebo později dostane i tento kousek. Zatím si ale musíme počkat na oficiální informace od českého zastoupení.

Specifikace Nubia Fold

  • displej:
    • vnitřní: 8,0palcový, OLED (2 480 × 2 200 px)
    • vnější: 6,5palcový, OLED (2 748 × 1 172 px)
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: nanoSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní)
      • 50 Mpx, ultra širokoúhlý
      • 5 Mpx, makro
    • přední: 20 Mpx (vnitřní), 20 Mpx (vnější)
  • Zabezpečení: čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
  • Odolnost: IP54
  • Konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 6.0, GPS, NFC, infraport
  • rozměry a hmotnost: 160 × 144 × 5,4 mm (rozložený), 160 × 73 × 11,1 mm (složený), 249 g
  • baterie: 6 560 mAh + 55W

Zdroj: gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Tmavý režim

