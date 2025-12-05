Evropský soud dal zelenou žalobě na Apple kvůli poplatkům v App Store. Ve hře je 637 milionů eur

Zdroj: Grok
Apple čelí v rámci EU dalšímu právnímu tlaku. Soudní dvůr Evropské unie (CJEU) rozhodl, že Apple může být žalován v Nizozemsku za údajně nepřiměřené poplatky v App Store, které podle žalobců poškozují uživatele i vývojáře aplikací. Celková výše nárokovaných škod dosahuje přibližně 637 milionů eur.
Apple pod intenzivní palbou soudních sporů na území EU
Žalobu podaly dvě nizozemské nadace, které zastupují sedm milionů uživatelů iPhonů a sedm milionů uživatelů iPadů. Podle jejich tvrzení Apple zneužívá dominantního postavení na trhu s mobilními aplikacemi tím, že třetím stranám účtuje poplatky až 30 % z prodeje v rámci svého platebního systému v aplikacích. Tato praxe podle nadací výrazně poškozuje koncové uživatele, protože zvyšuje ceny a omezuje konkurenci.
Apple proti žalobě namítal, že nizozemský soud nemá jurisdikci, protože škoda údajně nevznikla na území Nizozemska. CJEU však tento argument odmítl s tím, že App Store je lokalizován pro nizozemský trh, používá nizozemský jazyk a je určen pro uživatele s Apple ID registrovaným v Nizozemsku – bez ohledu na jejich aktuální fyzickou polohu.
637 milionů eur: předběžný odhad škod
Právníci zastupující žalující strany odhadují, že škody způsobené touto obchodní politikou Applu činí přibližně 637 milionů eur, což je více než 15 miliard korun. Tento odhad zahrnuje i zákonný úrok a vychází z počtu uživatelů zasažených praktikou v průběhu několika let.
Podle dostupných informací by měl případ postoupit k hlavnímu projednávání v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy soud bude posuzovat samotnou podstatu žaloby – tedy, zda Apple skutečně jednal protiprávně.
Apple: nesouhlasíme s rozhodnutím, budeme se bránit
Apple se k rozhodnutí CJEU vyjádřil s tím, že s verdiktem nesouhlasí a považuje jej za spor o jurisdikci, nikoliv o podstatu věci. Apple také dodal, že se bude usilovně bránit, protože podle něj žaloba postrádá věcný základ.
Tato kauza představuje další kapitolu ve stále intenzivnějším evropském dohledu nad Applem, především v souvislosti s novými pravidly Evropské unie v oblasti digitální konkurence (např. Digital Markets Act), která mají omezit dominanci velkých technologických platforem.
Zdroj: 9to5mac.com
Realme P4x 5G je novinka se 7000mAh baterií a nízkou cenou
