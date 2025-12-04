Co letos Češi hledali? Google zveřejnil trendy, tentokrát i s memy

Co letos Češi hledali? Google zveřejnil trendy, tentokrát i s memy
• 4. 12. 2025#Ostatní

Zdroj: Google

Ke konci roku tu máme pravidelný přehled od Googlu, co se hledalo v Česku. Opět jsme se dočkali několika statistik, přičemž kromě hlavních trendů zde máme kategorie jako osobnosti, zábavu a také dotazy začínající slovy „Co je….“.

Co se hledalo

Ačkoliv by si někteří mohli myslet, že některé kategorie jsou o oblíbenosti, tak spíše reflektují jen to, co si lidé zkoušeli hledat a o čem se dozvědět. Hlavním trendem byly samozřejmě volby. Dále se uživatelé zajímali hodně o osobu Filipa Turka a také političky Eva Decroix. U osobností zazářila hlavně Dua Lipa, čemuž napomohl zjevně její koncert v Praze, kde si nakonec střihla duo s českou zpěvačkou Ewou Farnou, což bylo skutečně netradiční a nečekané.

V kategorii zábavy se hodně hledalo Oneplay a nejrůznější seriály a reality show. Překvapivě se hodně lidí zajímalo o Fidlovačku a na druhém místě je Bitcoin v kategorii „Co je….“, zjevně ve spojení s politickou kauzou. Je zde i kategorie Memy, ale ty si můžete prohlédnout níže. Na prvním místě je 67. Kromě toho Google připravil i speciální stránku k výsledkům za rok 2025.

1. Trendy roku

  1. Volby
  2. Reebok
  3. Oneplay
  4. Ozzy Osbourne
  5. Labubu
  6. Charlie Kirk
  7. Ed Gein
  8. Squid Game
  9. Dua Lipa
  10. Anna Slováčková

2. České osobnosti

  1. Filip Turek
  2. Eva Decroix
  3. Jindřich Rajchl
  4. Andrej Babiš
  5. Jan Solfronk
  6. Leo Beránek
  7. Petr Macinka
  8. Petr Janda
  9. Bianka Rumanová
  10. Laďka Něrgešová

3. Zahraniční osobnosti

  1. Dua Lipa
  2. Bianca Censori
  3. Mr. Beast
  4. Dakota Johnson
  5. Robert Francis Prevost
  6. Charlie Sheen
  7. Donald Trump
  8. Dan Brown
  9. Charlie Hunnam
  10. Andy Byron

4. Zábava

  1. Oneplay
  2. Ed Gein
  3. Squid Game
  4. Minecraft film
  5. Bachelor
  6. KCD II
  7. Nosferatu
  8. Wednesday
  9. Na Plech
  10. Studna

5. Co je _____?

  1. Fidlovačka
  2. Bitcoin
  3. Bounce rate
  4. SEO nastavení stránky
  5. Green deal
  6. Skibidi
  7. Meningitida
  8. Inkluze
  9. Ebola
  10. Benzol

6. Memy

  1. 67
  2. low taper fade
  3. dog
  4. jd vance
  5. hyperpigmentation
  6. sybau
  7. eye of rah
  8. doakes
  9. plankton
  10. 5×30

Memy roku 2025

6 Memy 2100x874x

Zdroj: Google

Doakes

Doakes 1080x1350x

Dog

Dog 1080x1350x

Eye of rah

Eye of rah 1080x1350x

Hyperpigmentation

Hyperpigmentation 1080x1350x

Low taper fade

Low taper fade 1080x1350x

Plankton

Plankton 1080x1350x

5×30

5x30 1080x1350x

67

67 1080x1350x

Zdroj: Google

Zdroj: Tisková zpráva

