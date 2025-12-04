Co letos Češi hledali? Google zveřejnil trendy, tentokrát i s memy

Zdroj: Google
Ke konci roku tu máme pravidelný přehled od Googlu, co se hledalo v Česku. Opět jsme se dočkali několika statistik, přičemž kromě hlavních trendů zde máme kategorie jako osobnosti, zábavu a také dotazy začínající slovy „Co je….“.
Co se hledalo
Ačkoliv by si někteří mohli myslet, že některé kategorie jsou o oblíbenosti, tak spíše reflektují jen to, co si lidé zkoušeli hledat a o čem se dozvědět. Hlavním trendem byly samozřejmě volby. Dále se uživatelé zajímali hodně o osobu Filipa Turka a také političky Eva Decroix. U osobností zazářila hlavně Dua Lipa, čemuž napomohl zjevně její koncert v Praze, kde si nakonec střihla duo s českou zpěvačkou Ewou Farnou, což bylo skutečně netradiční a nečekané.
V kategorii zábavy se hodně hledalo Oneplay a nejrůznější seriály a reality show. Překvapivě se hodně lidí zajímalo o Fidlovačku a na druhém místě je Bitcoin v kategorii „Co je….“, zjevně ve spojení s politickou kauzou. Je zde i kategorie Memy, ale ty si můžete prohlédnout níže. Na prvním místě je 67. Kromě toho Google připravil i speciální stránku k výsledkům za rok 2025.
1. Trendy roku
- Volby
- Reebok
- Oneplay
- Ozzy Osbourne
- Labubu
- Charlie Kirk
- Ed Gein
- Squid Game
- Dua Lipa
- Anna Slováčková
2. České osobnosti
- Filip Turek
- Eva Decroix
- Jindřich Rajchl
- Andrej Babiš
- Jan Solfronk
- Leo Beránek
- Petr Macinka
- Petr Janda
- Bianka Rumanová
- Laďka Něrgešová
3. Zahraniční osobnosti
- Dua Lipa
- Bianca Censori
- Mr. Beast
- Dakota Johnson
- Robert Francis Prevost
- Charlie Sheen
- Donald Trump
- Dan Brown
- Charlie Hunnam
- Andy Byron
4. Zábava
- Oneplay
- Ed Gein
- Squid Game
- Minecraft film
- Bachelor
- KCD II
- Nosferatu
- Wednesday
- Na Plech
- Studna
5. Co je _____?
- Fidlovačka
- Bitcoin
- Bounce rate
- SEO nastavení stránky
- Green deal
- Skibidi
- Meningitida
- Inkluze
- Ebola
- Benzol
6. Memy
- 67
- low taper fade
- dog
- jd vance
- hyperpigmentation
- sybau
- eye of rah
- doakes
- plankton
- 5×30
