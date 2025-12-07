Chrome získává vylepšené automatické vyplňování

Zdroj: Google
Není to tak dávno, co Google v Chromu rozšířil možnosti automatického vyplnění, a nyní zde máme další čtyři vylepšení před nadcházejícími svátky, jak uvádí Google.
Chrome nově umožňuje zobrazení dvou stránek najednou, vedle sebe
Méně práce s formuláři
V první vylepšení se týká těch, co jsou v Chromu přihlášení se svým účtem. Google zavádí hlubší integraci, kde si v podstatě sáhne do účtu a nabídne předvyplnění jména, příjmení a e-mailu při přihlášení nebo registraci na stránkách. Bude tedy používat přímo uživatelská data spojená s účtem.
Dále se vývojáři soustředili na adresy domů a do práce. Nově jsou dostupní na počítači, v Androidu i v iOS. Došlo tedy na rozšíření, přičemž díky tomu jednodušeji i podle ikony poznáte nebo vyberete správnou adresu.
Chrome je nově více propojen s Google Peněženkou, díky čemuž lze využívat pro předvyplnění uložená data. Například můžete tuto funkci využít pro předvyplnění u cestovních dokladů. To se týká i věrnostních karet. Google navíc uvádí i příklad, že pokud máte letenku v Peněžence a potřebujete si předvyplnit údaje pro půjčovnu aut, kde potřebují i číslo vašeho letu, tak se i tato možnost nabídne. Novinka je dostupná u počítačů i Androidu.
S tímto souvisí i nová možnost uložení dat o vozidle, klidně několik, pakliže máte. Co je ale podstatnější, je samotná úprava vyplňování na Androidu. Do této chvále se jednalo o zcela automatickou funkci, což mohlo v některých případech vadit. Nově se nabídnou možnosti nad klávesnici, kde jen vyberete, co chcete předvyplnit a až pak dojde k vložení. Současně se Google ještě zaměřil na lepší práci s adresami, což má vést k lepšímu předvyplňování.
