Nubia Flip3 je nové véčko s ohebným displejem

Nubia Flip3 je nové véčko s ohebným displejem2025-12-03T11:38:35+01:00
• 3. 12. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Nubia

V lednu tohoto roku jsme se dočkali pokračování ohebného véčka z dílny ZTE, tedy spíše z Nubie. Novinka se jednoduše jmenovala Nubia Flip2. Dnes zde máme pokračování v podobě Nubia Flip3.

Větší displej

Hned na první pohled jde vidět, že hlavní změnou je zde vnější displej. Ten je konečně přes celou plochu a má navíc relativně netradičně vyřešeny otvory pro foťáky. Většina výrobců se snaží o symetrii, ale Nubia chce asi nabídnout spíše více prostoru pro informace, než zbytečně zabírat místo, které není potřeba pro foťák. Vypadá to minimálně unikátněji.

color b 1520x1553x

Zdroj: Nubia

Jak už to ale u Nubie bývá, neprozrazuje všechny specifikace, jen ty základná. Nevíme tak například, jak jsou na tom displeje s jasem nebo obnovovací frekvencí. Oficiální stránky prostě neobsahují tato data. Při pohledu na specifikace dá říci, že Nubia Flip3 spíše zapadne do střední třídy, hlavně s ohledem na procesor. Současně odolnost je zde garantovaná certifikací IP54, což je sice dobré, ale konkurence je dále.

Fotografická výbava je základní a nepřekvapivá. Hlavní foťák má 50 MPx, vedlejší pak 12 MPx pro ultra širokoúhlé focení. Baterie u novinky má kapacitu 4610 mAh, což je takový průměr na tento typ mobilů. Co se týče ceny, ta zatím nebyla uvedena, ani samotná dostupnost. Vzhledem k tomu, že se u nás prodává předchůdce za cca 15 až 18 tisíc, dá se očekávat podobná cenová hladina, i dostupnost u nás.

Specifikace Nubia Flip3

  • displej:
    • vnitřní 6,9palcový, OLED (2 790 × 1 188 px)
    • vnější 4,0palcový OLED (1 200 × 1 092 px)
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400X
  • RAM: 6 GB
  • úložiště: 128 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: nanoSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý)
    • přední: 32 Mpx
  • Zabezpečení: čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
  • Odolnost: IP54
  • Konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), Bluetooth 6.0, GPS, NFC
  • rozměry a hmotnost: 170 × 76 × 7,5 mm (rozložený), 87 × 76 × 15,9 mm (složený), 187 g
  • baterie: 4 610 mAh

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Kdy Siri dostane mozek? Apple čeká na záchranu. ChatGPT vs. Gemini

💡ANKETA: Co letos nejvíc očekáváte pod stromečkem z oblasti techniky?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat