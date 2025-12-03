Nubia Flip3 je nové véčko s ohebným displejem

Zdroj: Nubia
V lednu tohoto roku jsme se dočkali pokračování ohebného véčka z dílny ZTE, tedy spíše z Nubie. Novinka se jednoduše jmenovala Nubia Flip2. Dnes zde máme pokračování v podobě Nubia Flip3.
Větší displej
Hned na první pohled jde vidět, že hlavní změnou je zde vnější displej. Ten je konečně přes celou plochu a má navíc relativně netradičně vyřešeny otvory pro foťáky. Většina výrobců se snaží o symetrii, ale Nubia chce asi nabídnout spíše více prostoru pro informace, než zbytečně zabírat místo, které není potřeba pro foťák. Vypadá to minimálně unikátněji.
Jak už to ale u Nubie bývá, neprozrazuje všechny specifikace, jen ty základná. Nevíme tak například, jak jsou na tom displeje s jasem nebo obnovovací frekvencí. Oficiální stránky prostě neobsahují tato data. Při pohledu na specifikace dá říci, že Nubia Flip3 spíše zapadne do střední třídy, hlavně s ohledem na procesor. Současně odolnost je zde garantovaná certifikací IP54, což je sice dobré, ale konkurence je dále.
Fotografická výbava je základní a nepřekvapivá. Hlavní foťák má 50 MPx, vedlejší pak 12 MPx pro ultra širokoúhlé focení. Baterie u novinky má kapacitu 4610 mAh, což je takový průměr na tento typ mobilů. Co se týče ceny, ta zatím nebyla uvedena, ani samotná dostupnost. Vzhledem k tomu, že se u nás prodává předchůdce za cca 15 až 18 tisíc, dá se očekávat podobná cenová hladina, i dostupnost u nás.
Specifikace Nubia Flip3
- displej:
- vnitřní 6,9palcový, OLED (2 790 × 1 188 px)
- vnější 4,0palcový OLED (1 200 × 1 092 px)
- procesor: MediaTek Dimensity 7400X
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: nanoSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- Zabezpečení: čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- Odolnost: IP54
- Konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), Bluetooth 6.0, GPS, NFC
- rozměry a hmotnost: 170 × 76 × 7,5 mm (rozložený), 87 × 76 × 15,9 mm (složený), 187 g
- baterie: 4 610 mAh
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nubia Fold oficiálně, první od tohoto výrobce s atraktivní cenou
Tipy nejen na tablety a nabíječky se slevami až 49 %
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře