Google vylepšil Android o několik funkcí, k dispozici je i vynucení tmavého režimu

• 5. 12. 2025#Android

Zdroj: Google

V tomto týdnu Google představil několik novinek pro Android a také aplikací od něj. Současně jsme se dočkali vylepšení přístupnosti systému, kde je i jedna novinka pro jakéhokoliv uživatele.

Vynucení tmavého režimu

Google se snaží vylepšovat Android i pro lidi, kteří mají nějaké hendikepy, hlavně aby se jim zařízení ovládalo lépe. V rámci novinek se ale nabízí i jedna, kterou asi využije dost uživatelů. Jedná se o vynucení tmavého režimu i u aplikací, které ho nativně nepodporují. Je zde ale varování, že ne vždy se musí aplikace zobrazovat správně.

Screenshot 20251204 071315 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vylepšení se dotklo ale i takového Fast Pair. Nově jsou totiž podporována naslouchadla, nebo jakákoliv další zařízení k vylepšení sluchu. Samozřejmě je zde podmínka, aby naslouchadlo podporovalo Bluetooth LE Audio. Bude se to týkat jen těch novějších s přímou podporou, ale díky tomu bude párování s mobilem tak jednoduché, jako u běžných sluchátek. Aktuálně Google informuje, že je přímá podpora u Demant a později přibude Starkey. Další zřejmě budou následovat pak.

A11y HearingAidswidth 1000format webp 1000x562x

Zdroj: Google

Aktivace samotného hlasového přístupu může být skrze gesto na mobilu komplikovanější, proto Google přidává podporu u Gemini, kde stačí jednoduše vyžádat hlasový přístup. Bohužel je tento způsob ovládání ještě omezen jen na pár jazyků, ale dochází k postupnému rozšiřování. Čeština oficiálně zatím chybí.

Vylepšení se dotklo i Guided Frame, kde s využitím Gemini aplikace Foťák přesněji popisuje, co je v hledáčku, aby uživatelé s horším zrakem nebo s komplikacemi mohli lépe fotit. Ani zde ještě nebyla přidána podpora češtiny, ostatně je funkce dostupná jen pro 11 jazyků, aspoň zatím.

Android nativně podporuje myš, jako zařízení pro ovládání. V rámci přístupnosti se nabízí automatické kliknutí a novinkou je možnost nastavení vlastní doby, než dojde na kliknutí. Je zde i možnost pro nastavení levého a pravého kliknutí, tedy různých dob. Poslední úprava se dotkla automatických titulků v systému. Nově zobrazují i emoce jako radost a smutek. Zde Google zapojil Gemini, aby poskytl kontext samotného textu.

Všechny tyto novinky jsou dostupné v nové aktualizaci systému Android 16. Kdy se dostanou na další zařízení, není jasné. Záleží to na výrobcích a jejich implementaci.

Zdroj: Tisková zpráva

