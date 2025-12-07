Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s NFC placením, i model za více než 70K

2025-12-07
• 7. 12. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

COLMI P80

Začneme nejlevnějším modelem v dnešním výběru novinek. COLMI P80 láká na více než 100 sportovních režimů a možnosti jako měření tepu a okysličení krve. Na jedno nabití mají vydržet pět až sedm dnů při běžném používání.

HEUREKACOLMI P80 na Heureka.czCOLMI P80Cena od 742 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

2be40ba4 d6a4 43b2 9fd6 8e185b16149b 1600x1600x

ARMODD Slim

S cenou půjdeme trochu výše s hodinkami ARMODD Slim, kde je již AMOLED displej. I zde je více než 100 sportovních režimů a na jedno nabití mají vydržet přibližně týden.

HEUREKAALZAARMODD Slim na Heureka.czARMODD SlimCena od 1 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

ddc6f498 6246 4e99 8b19 66916b5100ae 1600x1600x

ARMODD Prime 3

Další model se jmenuje ARMODD Prime 3 a jeho vyšší cena je opodstatněný integrovanou podporou pro GPS. AMOLED displej e samozřejmostí, jen zde chybí to placení v obchodech.

HEUREKAALZAARMODD Prime 3 na Heureka.czARMODD Prime 3Cena od 2 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

721015d4 2e59 4a3c b9a4 9d4f968167b1 1600x1600x

Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm

Na trhu se objevuje model Amazfit T-Rex 3 Pro ve 44mm verzi. Zde se již nabízí výdrž 17 dnů a dokonce je zde i podpora pro GPS a také NFC s možností placení, a to včetně českého trhu díky službě Zepp Pay.

HEUREKAALZAAmazfit T-Rex 3 Pro 44mm na Heureka.czAmazfit T-Rex 3 Pro 44mmCena od 8 633 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

fb362281 c19d 409f a524 d2b3fa448ac4 1600x1600x

Garmin MARQ 2

Na českém trhu se objevily dva modely hodinek Garmin MARQ 2, tedy ve verzích Golfer a Athlete. Tyto hodinky zapadají již mezi luxusní, a to nejen svou cenou přes 70 000 Kč. Chlubí se dlouhou výdrží, GPS, AMOLED displeji, možností placení a netradičními materiály.

HEUREKAGarmin MARQ 2 Athlete - 46 mm 010-02722-11 na Heureka.czGarmin MARQ 2 Athlete -...Cena od 70 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin MARQ 2 Golfer - 46 mm 010-02722-21 na Heureka.czGarmin MARQ 2 Golfer - 46...Cena od 74 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

183903 1 garmin marq2 athlete carbon 0100272211 1024x768x 183906 2 garmin marq2 golfer carbon 0100272221 1024x768x

