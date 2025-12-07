Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s NFC placením, i model za více než 70K

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
COLMI P80
Začneme nejlevnějším modelem v dnešním výběru novinek. COLMI P80 láká na více než 100 sportovních režimů a možnosti jako měření tepu a okysličení krve. Na jedno nabití mají vydržet pět až sedm dnů při běžném používání.HEUREKACOLMI P80Cena od 742 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ARMODD Slim
S cenou půjdeme trochu výše s hodinkami ARMODD Slim, kde je již AMOLED displej. I zde je více než 100 sportovních režimů a na jedno nabití mají vydržet přibližně týden.HEUREKAALZAARMODD SlimCena od 1 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ARMODD Prime 3
Další model se jmenuje ARMODD Prime 3 a jeho vyšší cena je opodstatněný integrovanou podporou pro GPS. AMOLED displej e samozřejmostí, jen zde chybí to placení v obchodech.HEUREKAALZAARMODD Prime 3Cena od 2 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm
Na trhu se objevuje model Amazfit T-Rex 3 Pro ve 44mm verzi. Zde se již nabízí výdrž 17 dnů a dokonce je zde i podpora pro GPS a také NFC s možností placení, a to včetně českého trhu díky službě Zepp Pay.HEUREKAALZAAmazfit T-Rex 3 Pro 44mmCena od 8 633 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin MARQ 2
Na českém trhu se objevily dva modely hodinek Garmin MARQ 2, tedy ve verzích Golfer a Athlete. Tyto hodinky zapadají již mezi luxusní, a to nejen svou cenou přes 70 000 Kč. Chlubí se dlouhou výdrží, GPS, AMOLED displeji, možností placení a netradičními materiály.HEUREKAGarmin MARQ 2 Athlete -...Cena od 70 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin MARQ 2 Golfer - 46...Cena od 74 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
