Google buduje speciální ochranu v Androidu, má zabránit podvodům

V dnešní době se objevují velmi sofistikované podvody, případně velmi pokročilé techniky pro získání informací či peněz, ale mnohdy podvodníci jednoduše používají sociální inženýrství. Tedy hlavně cílí na city, emoce a také se snaží tlačit na uživatele a jednat velmi rychle, aby nemohl přemýšlet nad tím, co po něm chtějí. Google toto chce nalomit poměrně specifickým způsobem.
Počkáš si
Nejedná se ani tak o novinku, jelikož pilotní projekt již běží ve Velké Británii, ale vzhledem k tomu, že Google začíná rozšiřovat podporu, tak se možná o něco později dostane i k nám. Jedná se o zabudovaný systém v Androidu, který se aktivuje za velmi specifických podmínek.
Pakliže bude uživatel volat s někým, koho nemá v kontaktech, a do toho bude mít spuštěné sdílení obrazovky, tak v případě otevření podporované finanční aplikace se objeví upozornění. To jednak obsahuje informace a upozornění, že například osoba se může vydávat za někoho jiného, že by měl uživatel ignorovat instrukce a že by neměl nyní posílat peníze nebo sdílet jakékoliv informace.
Rovnou se nabízí tlačítko pro ukončení hovoru a zastavení sdílení obrazovky. Je zde ale ještě jedna věc. Toto upozornění nejde jen tak zavřít. Bude zobrazeno po dobu 30 sekund. Právě tato doba má napomoci uživateli trochu popřemýšlet, jestli činí dobře, nebo ne.
Google jednoduše chce tímto způsobem a za těchto podmínek narušit nátlak případného podvodníka. Navíc žádná banka nikdy nic takového nebude chtít.
Tento systém je na úrovni Androidu a vypadá to, že se dostane později do každého mobilu skrze aktualizaci z Obchodu Play. Je ale otázkou, jak dlouho budeme čekat. Navíc Google jednoznačně definuje seznam podporovaných aplikací, u kterých se má tato funkce objevit.
