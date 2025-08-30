Chipolo představilo dva nové bluetooth lokátory

Chipolo představilo dva nové bluetooth lokátory
2025-08-29T13:59:34+02:00
• 30. 8. 2025#Příslušenství

Zdroj: Chipolo

Již klíčový hráč na trhu s bluetooth lokátory, Chipolo, nyní přichází s dvěma novými zařízeními. Revoluční trackery zvané Loop a Card nabídnou vlastní akumulátor i odolnost IP67. O ztracené klíče, peněženku či batoh se tak už nemusíte bát.

Chipolo nyní nabízí modely Loop a Card

Společnost Chipolo představila rovnou dvě nová sledovací zařízení a dle prvních reakcí se zdá, že se tyto bluetooth lokátory dost možná stanou konkurencí nejenom pro Apple AirTag. Prvním nově představeným zařízením je Loop, elegantní kruhové zařízení určené zejména pro připnutí na klíče či batoh. Uživatelům je k dispozici rovnou šest barevných variant, ze kterých si vybere opravdu každý.

Druhé zařízení nese jméno Card, svým vzhledem připomíná kreditní kartu a je navrženo jako nenápadný společník do peněženky. V matném černém provedení pak působí opravdu diskrétně. Oba lokátory přinášejí řadu klíčových výhod oproti konkurenci. Tou hlavní je vlastní akumulátor. Zatímco Loop nabijete pomocí USB-C, Card dokonce podporuje bezdrátové Qi nabíjení. Na jedno nabití vydrží obě zařízení kolem šesti měsíců.

chipolo card 2250x1500x

Zdroj: Android Authority

Důležitá je pak i podpora systému Najít (Find My) od společnosti Apple a Pátracího centra (Find Hub) od Googlu. Dalším klíčovým parametrem je hlasitost upozornění, která u modelu Loop činí 125 dB. Dost na to aby vás rozbolely uši. Maximální hlasitost lokátoru Card je 110 dB. Oběma zařízením samozřejmě nechybí ani odolnost IP67 proti prachu a vodě.

Zdroje: chipolo.net, androidpolice.com, androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat