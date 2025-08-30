Chipolo představilo dva nové bluetooth lokátory

Zdroj: Chipolo
Již klíčový hráč na trhu s bluetooth lokátory, Chipolo, nyní přichází s dvěma novými zařízeními. Revoluční trackery zvané Loop a Card nabídnou vlastní akumulátor i odolnost IP67. O ztracené klíče, peněženku či batoh se tak už nemusíte bát.
Chipolo nyní nabízí modely Loop a Card
Společnost Chipolo představila rovnou dvě nová sledovací zařízení a dle prvních reakcí se zdá, že se tyto bluetooth lokátory dost možná stanou konkurencí nejenom pro Apple AirTag. Prvním nově představeným zařízením je Loop, elegantní kruhové zařízení určené zejména pro připnutí na klíče či batoh. Uživatelům je k dispozici rovnou šest barevných variant, ze kterých si vybere opravdu každý.
Druhé zařízení nese jméno Card, svým vzhledem připomíná kreditní kartu a je navrženo jako nenápadný společník do peněženky. V matném černém provedení pak působí opravdu diskrétně. Oba lokátory přinášejí řadu klíčových výhod oproti konkurenci. Tou hlavní je vlastní akumulátor. Zatímco Loop nabijete pomocí USB-C, Card dokonce podporuje bezdrátové Qi nabíjení. Na jedno nabití vydrží obě zařízení kolem šesti měsíců.
Důležitá je pak i podpora systému Najít (Find My) od společnosti Apple a Pátracího centra (Find Hub) od Googlu. Dalším klíčovým parametrem je hlasitost upozornění, která u modelu Loop činí 125 dB. Dost na to aby vás rozbolely uši. Maximální hlasitost lokátoru Card je 110 dB. Oběma zařízením samozřejmě nechybí ani odolnost IP67 proti prachu a vodě.
Zdroje: chipolo.net, androidpolice.com, androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Na Threads půjde psát delší texty jak 500 znaků
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře