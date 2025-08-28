Novinky v Androidu 16 – widgety, svítilna, HDR, ikony

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google už dávno nevydává jednu verzi systému Android za rok. Ostatně nová strategie přímo uvádí, že se každý rok dočkáme dvou verzí, jedna hlavní pro vývojáře, druhá spíše s drobnostmi a také s novinkami pro uživatele. Sice zde máme stabilní Android 16, ale hlavní designové změny přijdou až později v tomto roce.
Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Současně zde ale máme ještě čtvrtletní aktualizace pro Pixely, které mají označení QPR. Nyní zde máme další verzi obsahující novinky. Některé z nich budou běžnou součástí Androidu, jiné jsou jen pro Pixely.
Ještě lepší editor screenshotů
Google provedl poměrně hodně změn u snímků obrazovek, tedy u screenshotů. Nejenže je nyní dostupnější sdílení nebo editování, ale nově se chystá přímá možnost editace v Pixel Studiu, tedy v nástroji s AI. Současně je zde ale komplikace, že tato novinka je závislá na dostupnosti pixel Studiu, a právě v Česku není tato aplikace dostupná. Snad se to změní.
Vynucené ikony
Android od verze 13 podporuje lepší práci s ikonami aplikací, ale je zde nutná podpora ze strany vývojářů. To se tak trochu změní, jelikož Android 16 dostává možnost vynucení změny vzhledu ikony. V tomto případě se aplikuje barevný filtr na ikonu, díky čemuž zapadne a nebude se od ostatních lišit.
HDR intenzita
Google rozšiřuje dostupnost HDR obsahu, a to nejen u focení do Ultra HDR formátu. Dokonce lze pořídit i snímek obrazovky s HDR obsahem. Nově se v Androidu ale objeví nastavení intenzity HDR, tedy jak moc má mobil svítit, ve své podstatě. Pokud vám tedy vadí na sociálních sítích, že sem tam se objeví velmi jasný snímek nebo video, budete moci si tuto intenzitu nastavit.
Dvě okna
Vývojáři integrují novou úpravu rozložení dvou spuštěných aplikací najednou. Nově zde přibude poměr 90:10, což asi jen tak někdo nevyužije, ale může se tento poměr hodit. Minimálně doplňuje celou nabídku.
Widgety
Google sice před nějakou dobou potvrdil, že se vrátí widgety na uzamykací obrazovku mobilů, ale nakonec jsme si museli počkat na QPR 2 verzi, kde se tato novinka objevuje.
Vynucený tmavý režim
Stále se objevují aplikace, které nemají tmavý režim, ale Android nabízí nově možnost vynucení tmavého designu, byť nic takového nepodporují. Android se jednoduše postará o změnu barev. Samozřejmě to nemusí být zcela optimalizované a ne vše musí vypadat dobře, ale to asi některým nebude vadit, hlavně že aplikace nebude zářit.
Nastavení svítilny
Některé mobily podporují možnost nastavení intenzity LED, tedy dodatečné světla na zadní straně, ale až nyní Android dostane přímou podporu. Zde bude asi záležet i na výrobci mobilu, jestli něco takového může podporovat.
