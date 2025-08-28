Novinky v Androidu 16 – widgety, svítilna, HDR, ikony

Novinky v Androidu 16 – widgety, svítilna, HDR, ikony
2025-08-27T19:19:15+02:00
• 28. 8. 2025#Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google už dávno nevydává jednu verzi systému Android za rok. Ostatně nová strategie přímo uvádí, že se každý rok dočkáme dvou verzí, jedna hlavní pro vývojáře, druhá spíše s drobnostmi a také s novinkami pro uživatele. Sice zde máme stabilní Android 16, ale hlavní designové změny přijdou až později v tomto roce.

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Současně zde ale máme ještě čtvrtletní aktualizace pro Pixely, které mají označení QPR. Nyní zde máme další verzi obsahující novinky. Některé z nich budou běžnou součástí Androidu, jiné jsou jen pro Pixely.

Ještě lepší editor screenshotů

Google provedl poměrně hodně změn u snímků obrazovek, tedy u screenshotů. Nejenže je nyní dostupnější sdílení nebo editování, ale nově se chystá přímá možnost editace v Pixel Studiu, tedy v nástroji s AI. Současně je zde ale komplikace, že tato novinka je závislá na dostupnosti pixel Studiu, a právě v Česku není tato aplikace dostupná. Snad se to změní.

Vynucené ikony

Android od verze 13 podporuje lepší práci s ikonami aplikací, ale je zde nutná podpora ze strany vývojářů. To se tak trochu změní, jelikož Android 16 dostává možnost vynucení změny vzhledu ikony. V tomto případě se aplikuje barevný filtr na ikonu, díky čemuž zapadne a nebude se od ostatních lišit.

a16 qpr2 b1 auto icon 1 650w 864hjpg 650x864x

Zdroj: androidauthority

HDR intenzita

Google rozšiřuje dostupnost HDR obsahu, a to nejen u focení do Ultra HDR formátu. Dokonce lze pořídit i snímek obrazovky s HDR obsahem. Nově se v Androidu ale objeví nastavení intenzity HDR, tedy jak moc má mobil svítit, ve své podstatě. Pokud vám tedy vadí na sociálních sítích, že sem tam se objeví velmi jasný snímek nebo video, budete moci si tuto intenzitu nastavit.

canary hdr controls 2 485w 1080hjpg 485x1080x

Zdroj: androidauthority

Dvě okna

Vývojáři integrují novou úpravu rozložení dvou spuštěných aplikací najednou. Nově zde přibude poměr 90:10, což asi jen tak někdo nevyužije, ale může se tento poměr hodit. Minimálně doplňuje celou nabídku.

Android Split Screen ratios in July Canary build 1000w 465hjpg 1000x465x

Zdroj: androidauthority

Widgety

Google sice před nějakou dobou potvrdil, že se vrátí widgety na uzamykací obrazovku mobilů, ale nakonec jsme si museli počkat na QPR 2 verzi, kde se tato novinka objevuje.

Android 16 QPR2 Lock Screen Widgets 980x523 980x523x

Zdroj: droid-life

Vynucený tmavý režim

Stále se objevují aplikace, které nemají tmavý režim, ale Android nabízí nově možnost vynucení tmavého designu, byť nic takového nepodporují. Android se jednoduše postará o změnu barev. Samozřejmě to nemusí být zcela optimalizované a ne vše musí vypadat dobře, ale to asi některým nebude vadit, hlavně že aplikace nebude zářit.

QPR2 Expanded Dark Theme 1 2000x1400x

Zdroj: droid-life

Nastavení svítilny

Některé mobily podporují možnost nastavení intenzity LED, tedy dodatečné světla na zadní straně, ale až nyní Android dostane přímou podporu. Zde bude asi záležet i na výrobci mobilu, jestli něco takového může podporovat.

Flashlight Strength Controls in August 2025 Android Canary 1000w 675hjpg 1000x675x

Zdroj: androidauthority

Zdroje: androidauthority.com, droid-life.com, droid-life.com, androidauthority.com, androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat