Meta a Midjourney spolupracují na vývoji AI pro obrázky a video

Meta oznámila významné partnerství s platformou Midjourney, která je považována za jednu z nejvýznamnějších v oblasti generativní umělé inteligence. Cílem spolupráce je licencování technologie pro tvorbu obrázků a videí a její začlenění do budoucích modelů a produktů společnosti Meta.
Meta a Midjourney spojují síly
Podle Alexandera Wanga, šéfa AI ve společnosti Meta, je nutné přistoupit k vývoji umělé inteligence všestranně tedy kombinovat špičkové týmy, výpočetní kapacity i partnerství s těmi nejlepšími hráči na trhu. Midjourney v tomto směru představuje ideální volbu. Firma si rychle vybudovala reputaci díky unikátnímu vizuálnímu stylu svých generativních modelů a v roce 2023 dosáhla odhadovaných tržeb ve výši 200 milionů dolarů. Spolupráce by měla umožnit Metě lépe konkurovat nejvyspělejším řešením na trhu, jako jsou OpenAI Sora, Flux od Black Forest Labs či Google Veo.
Zajímavé je, že na rozdíl od mnoha jiných startupů Midjourney nikdy nepřijala externí investory a zůstává nezávislou firmou. Její CEO David Holz potvrdil, že i přes licenci s Metou si firma zachová plnou kontrolu nad svým směřováním. Midjourney od roku 2022 nabízí uživatelům předplatné od 10 do 120 dolarů měsíčně a letos uvedla svůj první model pro generování videí s názvem V1.
Partnerství s Midjourney je jen dalším krokem v poměrně agresivní expanzi společnosti Meta v oblasti umělé inteligence. Mark Zuckerberg investoval miliardy dolarů do nákupu talentů i firem – například do startupu Play AI nebo do společnosti Scale AI. Zároveň Meta vyvíjí vlastní nástroje, jako je Imagine pro generování obrázků nebo Movie Gen pro tvorbu videí. Zuckerberg se také podle médií účastnil jednání s dalšími laboratořemi a dokonce zvažoval účast v pokusu Elona Muska o převzetí OpenAI. Přesto Meta zatím postupuje cestou partnerství a akvizic menších hráčů.
Slibná spolupráce přichází v době, kdy je Midjourney (podobně jako další firmy v oboru) žalována velkými studii, včetně Disney a Universal, za údajné porušení autorských práv při trénování modelů na chráněném obsahu. Soudy zatím častěji dávají za pravdu technologickým firmám, ale právní bitvy nejsou u konce.
