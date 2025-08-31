Vyzkoušeli jsme nabíječku Google Pixelsnap se stojanem

• 31. 8. 2025#Příslušenství

Už si u nás můžete přečíst recenzi na Pixel 10 Pro a na další modely se již nyní chystají. Hlavní novinkou je letos Pixelsnap, což je magneticky uchytitelné příslušenství na zadní stranu mobilů. Dá se říci, že se jedná o Google verzi MagSafe od Applu. Ostatně kromě magneticky uchytitelné nabíječky se dá pořídit i speciální držák/stojánek. Další příslušenství je na cestě, a to i od jiných výrobců. Do redakce nám dorazil Nabíječka pro Pixelsnap se stojanem.

Pixelsnap se stojanem nebo bez?

Google na to jde poměrně chytře, jelikož samotná nabíječka je vlastně jen puk s bezdrátovým nabíjením a s magnety. Verze se stojanem není zcela jiné zařízení. Prakticky je to stojánek, do kterého se umisťuje zmíněný puk, takže mu stačí vyrábět jedno hlavní zařízení a stojánek je navíc. Nabíječka splňuje standard Qi 2.2, takže podporuje i 25W nabíjení, ale to lze využít jen u Pixelu 10 Pro XL. Ostatní modely musí využívat maximálně 15W variantu.

PXL 20250828 120638289 4032x2268x PXL 20250828 120647211 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samotný puk má hmotnost 54,5 gramu a je vybaven celkem silnými magnety, jak ostatně můžete vidět na úvodní fotografii tohoto článku. Hmotnost celého setu, tedy i se stojánkem je 404,5 gramu. Jde tedy o těžký stojánek, ale je to nutnost kvůli magnetům. Pakliže by byl lehký, jen tak mobil z něho neodděláte. I tak musíte ve své podstatě mobil vylomit, tedy pohybem jedné strany.

PXL 20250828 120700205 4032x2268x PXL 20250828 120714229 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mobil prakticky můžete umístit jakkoliv, nabíjení se nepřeruší. Zajímavostí je, že Pixely 10 identifikují tento stojánek nebo spíše nabíječku, ale původní Pixel Stand nabíječku již berou jen jako obyčejné bezdrátové nabíjení, takže se nenabízí například přechod do režimu nerušit. U nabíječky s Pixelsnap toto mají.

PXL 20250828 120846725 4032x2268x PXL 20250828 120756436 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud jde ale o použití Pixelsnap nabíječky, není určena jen pro Pixely 10. Klidně s tím nabijete jakékoliv zařízení s bezdrátovou technologií. Na některých mobilech magnety přichytí nabíječku, ale není stabilní, takže může sklouznout. Pokud ale ji budete brát jako podložku, bezproblémově nabijete jakékoliv zařízení.

PXL 20250828 121217415 4032x2268x PXL 20250828 121145779 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Rozměry stojánku:

  • Šířka: 70 mm
  • Výška: 110,6 mm
  • Hloubka: 75,7 mm
  • materiály: Hliník, polykarbonát, silikon, termoplastický elastomer, ocel a magnety
    • Při výrobě balíčku nabíječky pro Pixelsnap se stojanem byly použity minimálně z 11 % recyklované materiály

Rozměry nabíječky:

  • Průměr: 56 mm
  • Hloubka: 5,4 mm
  • materiály: Hliník, polykarbonát a magnety
    • Recyklované materiály tvoří alespoň 15 % hmotnosti produktu

Vzhledem k tomu, že je vše postaveno na standardu Qi2, tak by měla být kompatibilní i s iPhony, ale to jsme zatím neotestovali. Nabíječka pro Pixelsnap se stojanem není levná. Na Google Store ji lze zakoupit za 1909 Kč, případně samotná nabíječka přijde na 1190 Kč. Samotný stojánek tedy vychází na 719 Kč, a to nic neumí.

K němu mám jednu výhradu. Sice měkčený plast je příjemný na dotek a rozhodně nehrozí poškození čehokoliv, ani mobilu, tak přitahuje prach. Nevyhnete se tedy čištění. Ještě Googlu musím vytknout jednu věc. Nabíjecí puk má napevno přichycený kabel s USB C koncovkou. Byl bych raději, kdyby měl jen USB C konektor a kabel bych si dodal sám. Takto se musíte spokojit s 1metrovým kabelem.

