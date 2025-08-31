Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, levné, s AMOLED

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Chytré hodinky nově v obchodech – dětské, elegantní, s GPS, i s LTE
- Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, s AMOLED, i levnější
- Chytré hodinky nově v obchodech – sportovní, dětské, s GPS
- Chytré hodinky nově v obchodech – s duální GPS, s dlouhou výdrží, i levné
Zeblaze Lily 2
I levní hodinky začínají mít dobré specifikace. Zeblaze Lily 2 například nabízí AMOLED displej s jasem až 1000 nitů a zvládají navíc měřit okysličení krve, stres i spánek. Na jedno nabití mají vydržet sedm dní.HEUREKAZeblaze Lily 2Cena od 750 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Haylou Solar Neo
Další hodinky patří do stejné kategorie jako výše uvedené a nabízí podobné funkce. Zde mát být také otočná korunka a nabízí se přes 120 sportovních režimů. Na jedno nabití mají zvládnout sedm dní provozu.HEUREKAHaylou Solar NeoCena od 948 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Winner WN0110
Další hodinky jsou o něco dražší a také mají AMOLED displej. Zde se má výdrž pohybovat od 3 do 7 dnů a je k dispozici 100 sportovních režimů.HEUREKAWinner WN0110Cena od 1 899 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Zeblaze Stratos 4
Dnešní nejdražší hodinky jsou Zeblaze Stratos 4, ale je to pochopitelné, když mají integrovanou GPS. Displej je samozřejmě typu AMOLED a na jedno nabití mají zvládnout 30 dnů provozu.HEUREKAZeblaze Stratos 4Cena od 2 287 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře