Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, levné, s AMOLED

2025-08-31T13:35:25+02:00
• 31. 8. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Zeblaze Lily 2

I levní hodinky začínají mít dobré specifikace. Zeblaze Lily 2 například nabízí AMOLED displej s jasem až 1000 nitů a zvládají navíc měřit okysličení krve, stres i spánek. Na jedno nabití mají vydržet sedm dní.

Zeblaze Lily 2

5709f911 2f66 4f94 87e2 00971a9cb30e 1600x1600x

Haylou Solar Neo

Další hodinky patří do stejné kategorie jako výše uvedené a nabízí podobné funkce. Zde mát být také otočná korunka a nabízí se přes 120 sportovních režimů. Na jedno nabití mají zvládnout sedm dní provozu.

Haylou Solar Neo

7a145e55 31aa 4dc9 96a4 1d21af0aada2 1600x1600x

Winner WN0110

Další hodinky jsou o něco dražší a také mají AMOLED displej. Zde se má výdrž pohybovat od 3 do 7 dnů a je k dispozici 100 sportovních režimů.

Winner WN0110

629b7d1b 94cd 45ca ab02 a9433b3badb3 1600x1600x

Zeblaze Stratos 4

Dnešní nejdražší hodinky jsou Zeblaze Stratos 4, ale je to pochopitelné, když mají integrovanou GPS. Displej je samozřejmě typu AMOLED a na jedno nabití mají zvládnout 30 dnů provozu.

Zeblaze Stratos 4

7969223 700x550x

