Google vylepšuje Překladač o dvě nové funkce
2025-08-26T19:01:52+02:00
• 27. 8. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Google

Google se pochlubil, že Google Překladač přeloží každý měsíc 1 bilion slov, a to včetně služeb jako Lens a Circle to Search. Kromě toho se ale hlavně chlubí posílením této služby o Gemini, tedy o jazykový model, který má vylepšit nejen překlady, ale i samotnou konverzaci.

Dvě novinky pro Překladač

První novinka je již nyní k dispozici. Jedná se o živou konverzaci, kdy s využitím Gemini se generuje překlad živě, a to i textově. V našem případě sice nedocházelo k automatickému zvukovému projevu, ale jak je vidět na ukázce níže, aplikace funguje jako osobní tlumočník. Díky Gemini si poradí se zachytáváním hlasu a následné reprodukci i v rušném prostředí, navíc vidíte živý přepis přímo na obrazovce. Současně Gemini pomáhá identifikovat hlasy, takže si poradí s překladem bez nutnosti výběru, která osoba hovoří. Aktuálně je podporováno 70 jazyků, včetně tedy i češtiny.

Konverzační mód i tak není zcela nový funkce, jen byla vylepšena. Co je ale novinka, je možnost procvičování jazyků, díky čemuž se můžete učit a zlepšovat.

K dispozici je třeba naslouchání konverzace, nebo můžete rovnou vést konverzaci. Samozřejmě i zde je použit Gemini model. K dispozici je několik úrovní obtížnosti. Bohužel se jedná o testování nové funkce, takže je zde omezení na několik jazyků. Respektive je zatím určena pro anglicky hovořící uživatele, kteří se chtějí naučit španělštinu a francouzštinu. Případně lze procvičovat angličtinu u španělsky nebo francouzsky hovořících uživatelů.

Zdroj: Tisková zpráva

 

