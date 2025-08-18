O2 představuje novou předplacenku Go karta Junior

O2 představuje novou předplacenku Go karta Junior
2025-08-18T13:59:22+02:00
• 18. 8. 2025#Mobilní operátoři

Zdroj: O2

Na začátek týdne si O2 nachystalo další novinku, tentokrát v podobě nové předplacenky. Mezitím stále ale láká na vyzkoušení neomezeného tarifu zdarma na jeden měsíc.

O2 láká na vyzkoušení tarifu zdarma s neomezenými daty

Go karta Junior

Do své nabídky operátor přidává novou předplacenku Go karta Junior, která je určena pro děti, jak název naznačuje. V tomto případě je vše koncipované tak, aby rodiče měli hlavní správu, tedy kolem dobíjení a útrat. Samotná karta totiž nemá nastavenou obnovu dat. Jakmile si potomek vyčerpá data, je jen na rodiči, jestli dokoupí či nikoliv.

Předplacenka má ve své podstatě balíček, který přijde na 199 Kč. Ten obsahuje 200 minut volání do všech sítí v Česku a 2 GB FUP. SMS stojí 1,9 Kč, ale v základu je k dispozici 25 zpráv.

„Z našich průzkumů vyplývá, že rodiče chtějí mít jistotu, že se svým dětem dovolají kdykoli potřebují, a zároveň mít pod kontrolou jejich přístup k internetu a výdaje za mobilní služby. Novou předplacenou kartu Go Junior jsme proto navrhli přesně podle těchto potřeb,“ uvedla Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.

a322713 1200x600x

Zdroj: O2

Při první aktivaci je zde akce, že když je karta nabita 300 Kč, operátor dá dalších 300 Kč jako bonus.

„Nová Go karta Junior umožňuje dětem zůstat v kontaktu s rodiči třeba když jsou ve škole, na kroužcích nebo venku s kamarády. Ti zároveň mají jistotu, že výdaje i objem dat zůstanou v jejich rukou,” uvedla Silvia Cieslarová.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

