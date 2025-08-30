Motorola dotahuje příchod sluchátek Moto Buds Bass

Motorola dotahuje příchod sluchátek Moto Buds Bass
2025-08-29T13:59:07+02:00
• 30. 8. 2025#Ostatní

Moto Buds Bass | Zdroj: Motorola

Společnost Motorola oficiálně představuje cenově dostupná sluchátka s názvem Moto Buds Bass. Ačkoliv producent nastavil až neobvykle nízkou cenu, tak pořád tohoto zástupce nemůžeme zařadit mezi základní modely díky slušné výbavě včetně klíčové technologie ANC. Případní zájemci se novinky na prodejních pultech dočkají už z počátku příštího měsíce, i když dostupnost asi bude výrazně omezená.

Zlatý střed

Moto Buds Bass se u každého sluchátka chlubí 12,4mm měničem a rovnou trojicí mikrofonů. Technologie ANC dokáže eliminovat hluk až do výše 50 dB, kdežto přítomná funkce ENC společně s umělou inteligencí CrystalTalk ovlivňují kvalitu telefonních hovorů.

moto buds bass 4 1000x1000x moto buds bass 2 750x750x

Moto Buds Bass | Zdroj: Motorola

Komunikaci mezi zařízeními zajišťuje Bluetooth 5.3, který přináší nejen podporu rychlého párování Google Fast Pair nebo kodek LDAC. Celková výdrž atakuje hranici 48 hodin a na jedno nabití zvládnou maximálně 9 hodin poslechu. Navíc rychlé 10minutové nabíjení prodlužuje provoz o další 2 hodiny.

Mezi zbývající prvky můžeme připsat certifikaci odolnosti IP54, transparentní režim či dotykové ovládání přizpůsobitelné přes doprovodnou aplikaci. Nakonec sluchátka do prvních obchodů vstoupí od pondělí 8. září jen za cenu v přepočtu 480 Kč a na výběr budou tři barevné varianty (černá, modrá, zelená).

moto buds bass 5 1000x1000x moto buds bass 3 1000x1000x

Moto Buds Bass | Zdroj: Motorola

Zdroje: motorola.in, gizmochina.com, fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat