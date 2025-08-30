Motorola dotahuje příchod sluchátek Moto Buds Bass

Moto Buds Bass | Zdroj: Motorola
Společnost Motorola oficiálně představuje cenově dostupná sluchátka s názvem Moto Buds Bass. Ačkoliv producent nastavil až neobvykle nízkou cenu, tak pořád tohoto zástupce nemůžeme zařadit mezi základní modely díky slušné výbavě včetně klíčové technologie ANC. Případní zájemci se novinky na prodejních pultech dočkají už z počátku příštího měsíce, i když dostupnost asi bude výrazně omezená.
Zlatý střed
Moto Buds Bass se u každého sluchátka chlubí 12,4mm měničem a rovnou trojicí mikrofonů. Technologie ANC dokáže eliminovat hluk až do výše 50 dB, kdežto přítomná funkce ENC společně s umělou inteligencí CrystalTalk ovlivňují kvalitu telefonních hovorů.
Komunikaci mezi zařízeními zajišťuje Bluetooth 5.3, který přináší nejen podporu rychlého párování Google Fast Pair nebo kodek LDAC. Celková výdrž atakuje hranici 48 hodin a na jedno nabití zvládnou maximálně 9 hodin poslechu. Navíc rychlé 10minutové nabíjení prodlužuje provoz o další 2 hodiny.
Mezi zbývající prvky můžeme připsat certifikaci odolnosti IP54, transparentní režim či dotykové ovládání přizpůsobitelné přes doprovodnou aplikaci. Nakonec sluchátka do prvních obchodů vstoupí od pondělí 8. září jen za cenu v přepočtu 480 Kč a na výběr budou tři barevné varianty (černá, modrá, zelená).
Zdroje: motorola.in, gizmochina.com, fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nové Realme 15T bude již brzy venku
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře