Google Play nově varuje před ciferníky pro Wear OS hodinky, které „ždímají“ baterku

Galaxy Watch6 Classic; zdroj: Dotekománie
Google přináší užitečnou novinku do obchodu Play Store pro uživatele hodinek s operačním systémem Wear OS. Nejnovější aktualizace (verze 47.7) zavádí varování před ciferníky, které mohou výrazně zkracovat výdrž baterie chytrých hodinek.
Google přidává užitečnou novinku do obchodu Play Store
Ne každý ciferník je pro vaše chytré hodinky ideální. Zatímco některé jsou minimalistické a efektivní, jiné mohou být plné animací, živých dat nebo neustálé komunikace s telefonem, což se negativně podepisuje na výdrži baterie. Až doposud uživatelé neměli žádný jednoduchý způsob, jak dopředu poznat, které ciferníky baterii ždímají a které jsou naopak šetrné. Často tak následoval frustrující cyklus pokus-omyl, kdy nový ciferník sice skvěle vypadal, ale během pár hodin zcela vyčerpal baterii.
Aktualizace Play Store 47.7 to mění. Na detailních stránkách ciferníků se nově budou zobrazovat varovné zprávy u těch, které mohou negativně ovlivnit výdrž baterie. Tímto krokem chce Google pomoci uživatelům aby měli informace o energetické náročnosti a vyhnout se ciferníkům, které jejich zařízení zbytečně zatěžují. To se může obzvlášť hodit nováčkům v systému Wear OS, kteří mohou být zpočátku zmateni širokou nabídkou ciferníků a jejich vlivem na zařízení.
Ačkoli se jedná o vítanou novinku, aktualizace se nasazuje postupně. Například na hodinkách Galaxy Watch 8 s Wear OS 6 zatím aktualizace nebyla dostupná, ale očekává se, že během několika dní či týdnů dorazí ke všem uživatelům.
Zdroj: androidauthority.com
