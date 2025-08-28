Google přináší do Česka službu Vids, webový editor videí

Zdroj: slashgear
V relativní tichosti Google zpřístupnil službu Vids, na což nás upozornil náš fanoušek Jiří Bartál, děkujeme. Google Vids je ve své podstatě webový editor videí, který může nahradit nějaký jednoduchý editor v operačních systémech nebo nějaký zdarma.
Google Vids
Rozhraní samotného editoru je v češtině a je poměrně jednoduché. Nabízí se základní možnosti jako střih, skládání scény, přechody, vytváření textů, obrazců a podobně. Dokonce jsou k dispozici fotobanky a banky s videi. K dispozici máte také obsah ze svého Google Disku a také se nabízí nejrůznější šablony.
Dokonce Google oznámil dostupnost Veo 3, tedy možnosti si nechat na základě třeba i fotografie vygenerovat video, případně rovnou nechat vytvořit nějaké od základu. Tato možnost není ještě v Česku dostupná, i tak je pro ni potřeba mít nějakou formu vyššího předplatného. Zřejmě Google AI Pro.
V základu je vše nastavené na Full HD+ a je možné si výsledek nechat stáhnout do počítače, případně uložit na Google Disk. Tato služba se nachází na adrese docs.google.com/videos a můžete si ji již nyní vyzkoušet. Sice oficiální stránka stále uvádí, že je služba dostupná jen pro účty typu Workspace Business a Enterprise, Google AI Pro a Ultra, ale vyzkoušeli jsme si ji i na účtu bez jakéhokoliv předplatného.
Google uvádí, že postupně pracuje na možnostech, jako je i vytváření videí na výšku. Ostatně chybí i možnost změny rozlišení nebo nějaké pokročilejší možnosti. Zatím je vše optimalizováno pro počítače.
