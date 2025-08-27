Elon Musk naznačuje, že Grok 5 by mohl být prvním skutečným krokem k obecné umělé inteligenci

Zdroj: Samaa
Elon Musk opět rozvířil vody umělé inteligence. Tentokrát svou společností xAI a oznámením, že chystaný model Grok 5 by mohl být prvním skutečným skokem směrem k tzv. obecné umělé inteligenci (AGI). Pokud by se tato vize naplnila, šlo by o milník, který může přepsat současné dějiny vývoje AI.
Přinese Muskův Grok 5 jako první obecnou umělou inteligenci?
AGI, neboli obecná umělá inteligence, představuje pokročilou formu AI, která je schopna řešit jakýkoli úkol stejně dobře nebo lépe než člověk. Zatímco současné jazykové modely (včetně GPT, Gemini nebo Claude) excelují v konkrétních oblastech, AGI slibuje univerzální využitelnost napříč všemi obory. A právě sem míří Muskův nejnovější projekt Grok 5, který má být podle něj prvním opravdovým pokusem o skutečnou AGI. Tato odvážná slova zazněla v diskusi na síti X, kde Musk reagoval na srovnání Groku-4 s GPT-5 od OpenAI.
Diskuze na sociálních sítích ukázaly, že někteří uživatelé vnímají model GPT-5 jako méně schopný než jeho předchůdce GPT-4.5. V tomto kontextu působí informace o výkonu Grok-4 ještě výrazněji. Podle dostupných benchmarků Grok-4 v několika úlohách překonal GPT-5 – a to včetně rychlosti odpovědí, přesnosti v matematice a fyzice či schopnosti interpretovat nejednoznačně formulované otázky. Musk sám uvedl, že Grok-4 v podstatě nikdy neudělá chybu v matematických nebo fyzikálních testech, pokud otázky nejsou záměrně zákeřné. Schopnost detekce a opravy chybných zadání je podle něj klíčová výhoda oproti konkurenci.
Podrobnosti o novém modelu zatím zůstávají pod pokličkou. Elon Musk ale stihl vyvolat velká očekávání. Prohlásil, že Grok 5 bude „drtivě dobrý“ a že dorazí ještě před koncem letošního roku. To vyvolalo spekulace, zda nejde o první model, který opravdu splní definici AGI. Grok 5 má stavět na základech Groku-4, ale přinést zásadní vylepšení v oblasti multimodality, rychlosti, přesnosti i integrace se službami platformy X. Model bude nadále dostupný uživatelům prémiového předplatného na síti X i přes samostatné mobilní aplikace pro iOS a Android.
Přestože zatím Musk neposkytl technické detaily, naznačuje, že se Grok 5 stane významným hráčem v konkurenčním boji proti OpenAI (ChatGPT), Google DeepMind (Gemini) a Anthropic (Claude). Tvrzení, že právě jeho model může být prvním reálným AGI, je nejen ambiciózní, ale i odvážné – a přesně tím Elon Musk vždy uměl přitáhnout pozornost.
Zajímavé je, že po spuštění Groku-4 vyjádřil uznání i CEO Googlu Sundar Pichai, který na síti X napsal: „Gratulace k uvedení. Působivý pokrok.“ V prostředí, kde si technologičtí giganti obvykle vzájemně komplimenty neudělují, šlo o pozoruhodný projev uznání.
Přes všechen humbuk je však na místě obezřetnost. AGI je stále velmi vzdálený a nejasně definovaný cíl. Vývojáři se zatím potýkají s mnoha nevyřešenými výzvami – od spolehlivosti, přes interpretovatelnost výstupů až po etiku nasazení těchto systémů do praxe. Pokud však Musk dodrží slovo a Grok 5 skutečně přinese revoluční změny, může to znamenat zlom nejen pro xAI, ale pro celý AI průmysl. Přechod od úzce zaměřené AI k obecné inteligenci by mohl mít dopady na všechny obory – od zdravotnictví přes vzdělávání až po ekonomiku.
Zdroj: thehansindia.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Realme ukázalo mobil s baterií 15 000 mAh s tloušťkou pod 9 mm
Oppo Find X9 Pro dostává reálnější obrysy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře