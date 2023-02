Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #4 – nová generace Galaxy S, podcast, hrozby a další

Podcast #61 – mPlatby budou opět bezpečné

Na začátku října jsme začali řešit systém mPlateb společnosti O2, který oproti konkurenčním operátorům nevyžadoval žádné ověření platby a ve výsledku tedy platili předplatné, o kterém mnozí ani nevěděli třeba i na týdenní bázi. Přemek se tomu ale usilovně věnoval a i na základě jeho práce O2 tyto platby brzy změní. [pokračování článku]

Životy máme uloženy v telefonu, potvrdil průzkum

Do zajímavého průzkumu trhu se pustila americká společnost Secure Data Recovery, která na vzorku 1 000 respondentů zjišťovala, jakou první věc by se snažili zachránit v případě přírodní katastrofy? Dva ze tří dotazovaných označilo předmět spojený s digitálním obsahem. Týká se to jak chytré elektroniky, tak i soukromých věcí uložených v něm. [pokračování článku]

Chystané softwarové novinky pro iPhony a iPady

Ačkoliv iOS 16 byl představen pře pár měsíci, již nyní se začínají objevovat informace o tom, co by mohl přinést plánovaný iOS 17. Ještě je tady ale stále několik nových softwarových funkcí, které byly oznámeny již minulý rok, ale zatím jsme se jich nedočkali. Tohle je několik nových funkcí pro majitele iPhonů a iPadů, kterých bychom se měli dočkat ještě v letos rámci aktualizací iOS 16. [pokračování článku]

Yamaha uvedla sluchátka TW-E3C za lákavou cenu

Japonská firma Yamaha, kterou většina může znát spíše jako výrobce motocyklů, uvádí nová bezdrátová sluchátka s označením TW-E3C. Využívají tak silného jména v rámci hudebního průmyslu, kde rozhodně nejde o žádného nováčka. Aktuální novinka za přijatelnou cenu si vysloužila pár prémiových funkcí a navíc mohou být správnou volbou i pro sportovce. [pokračování článku]

Pozor na nabídku neomezeného tarifu s podezřelou cenou

Každou chvíli se objevuje nějaký nový útok nebo podvod, který je cílen na běžné občany. Ve většině případů se snaží nalákat na údajné výhody nebo jednoduše se snaží mást. Osobně jsem dostal nedávno SMS zprávu vyzívající k získání podpory k bydlení, přičemž součástí byl odkaz na stránky tvářící se jako vládní. Naštěstí aplikace Zprávy od Googlu zasáhla a označila SMS za spam. Díky tomu jsem byl varován. Nyní ale koluje nová phishingová kampaň lákající na nebývale výhodný tarif. [pokračování článku]

Ochrana facebookového účtu může být jednoduše vypnuta, tvrdí bezpečnostní zpráva

Podle bezpečnostního výzkumníka Gtm Mänôze, který zveřejnil informace na webu Medium.com, může být dvoufaktorová ochrana facebookového účtu jednoduše vypnuta. [pokračování článku]

První dojmy z Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra + rozsáhlá galerie

Samsung letos představil opět tři nové modely Galaxy S23 včetně vrcholového modelu Ultra. My jsme měli možnost si všechny tyto kousky v předstihu osahat a nafotit. Nyní vám tak přinášíme naše první dojmy, podrobnosti a také samozřejmě velkou galerii fotek všech barev. [pokračování článku]

Android Auto s novým designem míří k uživatelům

Minulý rok Google ukázal, jak bude vypadat prostředí Android Auto na palubních systémech. Teprve letos v lednu oznámil, že se nová podoba začíná dostávat k prvním uživatelům, ale v tomto ohledu Google nepřekvapil a nasadil postupné rozšiřování, přičemž není jasná strategie. Je možné, že si někteří uživatelé počkají i několik týdnů, možná měsíců. Nám se ale nová podoba již ukázala. [pokračování článku]

Google Area 120 má už jen tři projekty

Google má poměrně hodně divizí nebo sekcí, které se věnují nejrůznějším produktům. Area 120 je ale trochu jiná sekce. Zaměřuje se zejména na experimentální funkce, projekty a někdy zasahuje i do hardwarové úrovně. Bohužel nedávné škrty v Googlu hodně zasáhly tuto divizi. Z původních mnoha projektů zde zůstaly jen tři. [pokračování článku]

Garmin oznámil analogové hodinky Vívomove Trend s chytrými funkcemi

O stylovou novinku se postarala společnost Garmin, která oficiálně představila zástupce do modelové řady Vívomove a nese přívlastek Trend. Americký výrobce přináší zajímavé spojení analogových hodinek s těmi digitálními, takže by mohl oslovit především odpůrce klasických chytrých hodinek. Připraveno je hned několik provedení, kde si určitě vyberou muži i ženy. [pokračování článku]

Microsoft spouští Teams Premium, prémiovou verzi s funkcemi založenými na AI

Microsoft loni v listopadu zveřejnil informace o plánovaném spuštění prémiové verze aplikace Teams. Tato verze se vyznačuje funkcemi a prvky, které využívají umělé inteligence pro ještě lepší zážitek a dokonalou podporu firemního prostředí. [pokračování článku]

Facebook hodinky neumřely, chystá se nová verze

O hodinkách od společnosti Meta (Facebook) se spekulukovalo nějakou dobu, ale v listopadu minulého roku došlo ke zrušení samotného projektu. Nyní se ale objevují informace, že Meta chce pokračovat v tomto projektu, a dokonce existuje nová iterace hodinek. [pokračování článku]

Z mobilu webkamera? Přímá podpora může přijít v Androidu 14

Apple se u nových iPhonů pochlubil funkcí Continuity Camera, která umožňuje použít samotný smartphone jako webkameru. Je zde ale jedno podstatné omezení. Novinka funguje jen se zařízeními od tohoto výrobce. Nelze použit iPhone tímto způsobem s počítačem s Windows. Někteří by mohli říci, že s tím přišel jako první Apple, ale ve skutečnosti existují již velmi dlouho dobu řešení pro Android, přičemž mnohdy jde použit smartphone ve spojení s Windows, Linuxem a v některých případech i s macOS. Google ale pracuje na přímé podpoře v Androidu. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

