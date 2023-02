Facebook hodinky neumřely, chystá se nová verze

Zdroj: Kuba Wojciechowski (se souhlasem)

O hodinkách od společnosti Meta (Facebook) se spekulukovalo nějakou dobu, ale v listopadu minulého roku došlo ke zrušení samotného projektu. Nyní se ale objevují informace, že Meta chce pokračovat v tomto projektu, a dokonce existuje nová iterace hodinek.

Facebook hodinky? Meta hodinky?

S informacemi přichází Kuba Wojciechowski, který má na kontě například přesné úniky kolem Pixel hodinek od Googlu. Tentokrát jeho zdroj poskytl fotografie samotných hodinek bez řemínků a případné dockovací stanice. Nová generace se tak moc neliší od první verze, která byla zrušena. Je zde několik drobných rozdílů, ale například přední kamera ve výřezu v displeji zůstala.

Původní model měl kódové označení V1 a nyní by se mělo jednat o V2. Novinka by měla být více spojena s metaverse, tedy virtuální realitou od společnosti Meta, na které tak usilovně pracuje. Dle informací mají hodinky systém založený na Androidu, ale nemá se jednat o Wear OS. O výkon se zřejmě stará nějaký procesor od Qualcommu. Celkem pochybujeme, že by se jednalo o nejnovější Snapdragon W5+ Gen 1, ale je možné, že finální verze nabídne tento model.

Zatím není jasné, jestli se stále jedná o prototyp, nebo se díváme na takřka finální podobu hotového produktu. Bohužel jsme nikde nezaznamenali ani jeden náznak, kdy se mají hodinky představit.

Co se týče názvu, tak ten je také nejasný. Odhadujeme, že označení Meta nebude možné, když na trhu existují hodinky Meta, byť staršího data. Možná tak firma použije jméno Facebook Watch nebo Oculus Watch, ale na to si budeme muset počkat. Třeba Meta znovu zruší samotný projekt.

