To nej z uplynulého týdne #4 – mPlatby, zdražování a zlevňování

MiniPodcast – Apple novinky a Twitter omezuje API

Pravidelné shrnutí toho nej ze světa mobilních zařízení. Tentokrát nás Apple zaujal představením nového chytrého reproduktoru HomePod, který se zase tolik neliší od první generace a mimo to chystá vydání iOS 16.3, který odemkne nové funkce HomePodu mini. Twitter pak omezuje aplikace typu Tweetbot a také se chystá lepší správa eSIM v Androidu. [pokračování článku]

BharOS je vyvíjen za podpory státu a má se jednat o nejbezpečnější systém

Android je open source operační systém, což znamená, že kdokoliv může použít zdrojové kódy k vytvoření vlastní verze operačního systému. Například takový Amazon používá Android bez Google služeb a aplikací u svých tabletů a jednoho času také i u mobilního telefonu. I takový Huawei založil HarmonyOS na Androidu. Samozřejmě zde máme komunitu nezávislých vývojářů, kteří vytvářejí vlastní verze. Takovým typickým příkladem je LineageOS 20. Nyní zde máme novinku BharOS, která je trochu odlišná od všech současných variant. [pokračování článku]

TimeShow od Mobvoi je nejen centrem pro ciferníky na hodinky

S příchodem chytrých hodinek se objevil i malý trh pro samotný obsah zaměřený dost na ciferníky. Už dlouhou dobu si můžete vybírat mezi různými výtvory od nejrůznějších vývojářů. Dokonce vznikly i aplikace, které nabízí možnost vytvoření vlastního ciferníku. Nyní ale přichází Mobvoi, populární výrobce cenově dostupných hodinek nejen s WearOS, a nabízí vlastní centrum nazvané TimeShow. [pokračování článku]

O2 mění systém mPlateb, zavede lepší zabezpečení

Na začátku října jsme naše čtenáře informovali o systému mPlateb společnosti O2. Oproti konkurenčním operátorům byl postaven na technologii Header Enrichment, díky čemuž nemusel klient zadávat své telefonní číslo a nedošlo tedy k jeho předání třetí straně. Následně ale bylo vyžadováno jen dvojí potvrzení na stránce prodávajícího. Bohužel zde vznikaly problémy a mnozí klienti ani nevěděli, že něco potvrdili. Ve výsledku tedy platili předplatné, i na týdenní bázi. [pokračování článku]

Google Fotky přestávají používat odhad polohy na základě historie

Google neustále pracuje na nových možnostech a funkcích, přičemž dost často řeší existenci služeb. Sem tam prostě zařízne službu, a to buď kvůli nízké uživatelské základně, nebo jednoduše nelze pokračovat ve vývoji, případně to odporuje novým podmínkám nebo strategii. Nyní dělá jednu menší změnu u Google Fotek, která může nastolit trochu chaosu. [pokračování článku]

Motorola představila novinky Moto G13, G23, G53 5G, G73 5G a e13

Společnost se snaží věnovat i levnějším mobilním telefonů, přičemž jejich představování je spíše sporadické a rozložené do několika období. Motorola se ale dnes rozhodla představit kompletní rodinu Moto G. Dočkali jsme se tedy modelů jako Moto G13, G23, G53 5G, G73 5G a e13. [pokračování článku]

Android 14 zavede limity v instalaci aplikací z neznámých zdrojů

Vývojáři aplikací pro Android se musí držet pravidel stanovených Googlem, respektive je musí splňovat, pokud chtějí mít svůj výtvor v Obchodě Play. To samozřejmě lze obejít umístěním do alternativního obchodu, ale tím se připraví o velký trh. Například nedávno došlo k navýšení limitu pro aplikace při publikaci v Obchodě Play. Vývojáři musí cílit software minimálně na Android 12, zejména kvůli bezpečnosti, podpoře funkcí a také kompatibilitě. To ale neznamená, že by docházelo k odstraňování aplikací s nižším zacílením. Ty zůstanou bez jakékoliv změny, tedy do doby, než bude chtít vývojář vydat aktualizaci. Jak se ukazuje, podobný limit bude zaveden přímo do systému. [pokračování článku]

Vodafone zdražuje mobilní tarify o 9 %

Současná ekonomická situace není jednoduchá pro nikoho. Dochází k navyšování cen a jde to vidět i u smartphonů. Nyní nám společnost Vodafone oznámila, že zdraží mobilní tarify. [pokračování článku]

Google snížil předplatné na aplikace a hry o 36 %

Dnešní doba nahrává nejrůznějším službám s předplatným, tedy systémem placení na měsíční, roční nebo někdy i týdenní bázi. Zejména nabízí takovou možnost služby, kde dochází k vytváření nebo nabízení neustále nějakého nového obsahu. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na běžný software, kde díky předplatnému nemusíte utratit vysokou sumu za kompletní licenci, jednoduše platíte menší částky po dobu používání. Google má několik takových služeb a jedou z nich je i Google Play Pass, tedy předplatné na aplikace a hry v Obchodě Play. Nyní jsme se dočkali poměrně pozitivní změny. [pokračování článku]

Představeny ještě rychlejší paměti pro mobily

V roce 2021 jsme se dočkali představení nejrychlejších operačních pamětí pro mobilní zařízení, a tedy i pro mobilní telefony. Ta novinkou s označením LPDDR5X stojí Samsung a v podstatě se využívá u nejvýkonnějších smartphonů. Nyní jsme se ale dočkali ještě rychlejších pamětí. Novinka se jmenuje LPDDR5T. [pokračování článku]

Motorola představila aplikaci Moto Secure App

Motorola dříve měla problémy uspět na trhu s moderními smartphony, ale dnes se zdá, že je značka v dobré kondici. Představuje poměrně dost nových zařízení, jako například nedávno novou sérii modelu Moto G. Kromě toho jsme se dočkali jednoho netradičního kousku. Kromě toho současně představila novou aplikaci Moto Secure App. [pokračování článku]

Ulefone Tab A8 je nový levný tablet, ale bez odolnosti

Společnost Ulefone je spíše známá svými odolnými smartphony, kterých má velké množství. Sem tam se dočkáme běžného mobilu, ale dnes zde máme tablet Ulefone Tab A8. Ten není odolný, jak bychom očekávali. Výrobce v podstatě jen představil levné zařízení, které má relativně zajímavé vlastnosti, ale jedna specifikace mu škodí. [pokračování článku]

Instagram a Facebook omezí cílení reklamy na nezletilé

Internetové služby, zejména tedy sociální sítě, se spoléhají zejména na reklamy, jakožto zdroj příjmů. Facebook a Instagram nejsou výjimkou. Je nutné sbírat mnoho dat pro zacílení reklamy, přičemž inzerenti si mohou poměrně přesně vybrat, komu se má reklama zobrazovat. To je do určité míry problém, pakliže jde o nezletilé. Nyní ale dojde k určitým změnám. [pokračování článku]

