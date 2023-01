Chystané softwarové novinky pro iPhony a iPady

Zdroj: Dotekomanie

Ačkoliv iOS 16 byl představen pře pár měsíci, již nyní se začínají objevovat informace o tom, co by mohl přinést plánovaný iOS 17. Ještě je tady ale stále několik nových softwarových funkcí, které byly oznámeny již minulý rok, ale zatím jsme se jich nedočkali. Tohle je několik nových funkcí pro majitele iPhonů a iPadů, kterých bychom se měli dočkat ještě v letos rámci aktualizací iOS 16.

Jakých Apple novinek bychom se letos mohlo dočkat?

Mezi novinky, kterých bychom se mohli snad již brzy dočkat, patří například Apple Pay Later, nové rozhraní pro CarPlay, nebo Apple Music Classic.

Apple Pay Later

Apple v loni uvedl, že bude chtít podnikat kroky i ve finanční sféře. Oznámil dvě nové funkce, tou jednou z nich je Apple Pay Later. Ta by měla být dostupná všude tam, kde je možné platit pomocí služby Apple Pay. Uživatelé si budou moct skrze Apple Pay Later platbu rozložit do čtyř splátek bez nulového navýšení. Apple tvrdí, že se bude jednat o bezpečnou a bezproblémovou finanční službu integrovanou do Apple Wallet. V tuto chvíli prozatím neexistuje pevné datum, kdy by měla být služba spuštěna.

Apple Card spořící účet

Tou druhou finanční službou, kterou Apple představil minulý rok v říjnu, je spořící účet Apple Card integrovaný do aplikace Apple Wallet. Jedná se o spořící účet s vysokým výnosem pro majitele Apple Card. Vzhledem k tomu, že je služba Apple Card dostupná pouze na území USA, bude i spořící účet dostupný pouze pro tento region.

CarPlay v novém

Na loňském veletrhu WWDC 2022 Apple odhalil funkci CarPlay nové generace. Nové rozhraní v porovnáním s tím současným bylo zcela přepracováno. Nové rozhraní přinese podporu více obrazovek a také hlubší integraci s funkcemi vozu. Nové rozhraní CarPlay by tak mohlo plně nahradit infotainment dodávaný výrobcem. Co vše by mělo nové rozhraní CarPlay přinést:

Informace o rychlosti, hladině paliva, teplotě a dalších

Ovládání rádia, nebo klimatizace

Přizpůsobení jízdního zážitku výběrem různých provedení sdružených přístrojů

Díky widgetům budou mít řidiči přehled například o počasí, přehrávané hudbě a podobně

Podle Apple můžeme první vozidla s podporou nového rozhraní CarPlay očekávat již na konci letošního roku.

Apple Music Classic

Služba Apple Music Classic měla přijít již v loni s příchodem nového iOS 16. Bohužel se tak nestalo. Apple sice v roce 2021 koupil společnost Primephonic, aby následně integroval klasickou hudbu do své aplikace Music, nicméně také uvedl, že chce v roce 2022 uvést samostatnou aplikaci pro klasickou hudbu, která by vycházela právě z rozhraní služby Primephonic. Ta byla po akvizici Apple okamžitě stažena z Apple Storu. Kdy se tedy samostatné služby Classic dočkáme? Snad již tento rok.

Webové push notifikace

Apple na loňském WWDC uvedl, že chce pro svůj prohlížeč Safari pro iOS a iPad konečně také zavést push notifikace z webových stránek. Push notifikace v Safari pro macOS již fungují nějakou dobu a nyní by se mohli dočkat i majitelé jablečných telefonů a tabletů. I tato funkce měla být dostupná v rámci uvedení iOS 16, podle slov Applu bychom se měli dočkat během tohoto roku.

Nová aplikace Domácnost

Novou opt-in architekturu pro HomeKit Apple uvedl s aktualizací iOS 16.2, nicméně se tento upgrade nepotkal s kladnou odezvou ze strany uživatelů. Ti měli s upgradem naopak negativní zkušenosti. Apple se proto rozhodl tento upgrade dočasně stáhnout a podle dostupných známek z beta verzi iOS pracuje na opravě. Kdy bude nová architektura opět implementována, zatím není jasné.

Ověření bezpečnostního klíče v iMessage

Do aplikace iMessage míří jedna bezpečnostní funkce, která umožní ověřit to, že komunikace probíhá s ověřenou protistranou. Tu ocení především ti, kteří mohou být vystaveni digitálním bezpečnostním hrozbám.

Podobnou funkci nabízí například služba Signal, kde si uživatelé rovněž mohou porovnat a ověřit bezpečnostní klíče, které zajistí to, že není komunikace vedena z jiného zařízení. Apple k této nové funkci říká:

„Naprostá většina uživatelů se pravděpodobně nikdy nestane terčem vysoce sofistikovaných kybernetických útoků, ale tato funkce poskytuje další důležitou úroveň zabezpečení pro ty, kteří by se jimi mohli stát. Konverzace mezi uživateli, kteří mají povoleno ověřování kontaktního klíče iMessage, dostanou automatické upozornění, pokud by se mimořádně pokročilému protivníkovi, například státem sponzorovanému útočníkovi, někdy podařilo prolomit cloudové servery a vložit do nich vlastní zařízení, které by tuto šifrovanou komunikaci odposlouchávalo. A pro ještě vyšší zabezpečení mohou uživatelé iMessage Contact Key Verification porovnat ověřovací kód kontaktu osobně, přes FaceTime nebo prostřednictvím jiného zabezpečeného kanálu.

Nová funkce iMessage Contact Key Verification by měla být k dispozici během tohoto roku.

Zdroj: 9to5mac.com



