Životy máme uloženy v telefonu, potvrdil průzkum

Do zajímavého průzkumu trhu se pustila americká společnost Secure Data Recovery, která na vzorku 1 000 respondentů zjišťovala, jakou první věc by se snažili zachránit v případě přírodní katastrofy? Dva ze tří dotazovaných označilo předmět spojený s digitálním obsahem. Týká se to jak chytré elektroniky, tak i soukromých věcí uložených v něm.

Digitalizace, kam se podíváš

Víc než půlku koláče zabral podíl telefonu (38 %) a přenosného počítače (28 %). Na chvostu žebříčku se k překvapení umístily šperky (2 %) nebo umění (1 %). Co se týče aplikací, tak o osobní data by nerado přišlo 77 % uživatelů z Facebooku nebo 45 % z Instagramu. Naopak pouze 15 % označilo sociální síť TikTok, kde málo kdo sdílí nějaké zásadní záznamy.

Dokonce až 44 % uživatelů by se raději vzdalo sexu na rok, než aby nepřišli o svá data. Přitom 47 % lidí přiznalo, že data nemají zálohované. Z pohledu konkrétního obsahu mají největší význam fotografie (91 %) či videozáznamy (67 %). Z opačného konce můžeme vyzdvihnout studijní materiály (21 %) a uložené pozice z her (19 %).

Mezi foto/video obsahem vedou děti, vzpomínky na zesnulé a svatby. Přehledná grafika níže odhaluje již všechny podrobnosti.

Zdroj: securedatarecovery.com



