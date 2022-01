Meta (Facebook) hodinky možná nabídnou otočný nebo odnímatelný displej

Zdroj: Meta

Společnost Meta připravuje nebo minimálně vyvíjí své vlastní chytré hodinky, aspoň podle všech zpráv. Zatím ale nevíme, kdy se představí a jakou budou mít podobu, nebo funkce. Podařilo se ale objevit patent, který naznačuje, na čem Meta pracuje.

Meta (Facebook) hodinky na prvním obrázku [aktualizováno]

Revoluční hodinky?

Patentová přihláška ukazuje, že by hodinky mohly mít odnímatelný displej. Není zcela jasné, proč by něco takového společnost chtěla vytvořit, ale je možné, že veškerá elektronika by byla jen ve vyjímatelné části a mohli byste tak měnit řemínky nebo by šlo o změnu orientace. Případně by se dala odnímatelná část použít i pro jiné použití.

Současně se dozvídáme, že se pracuje na možnosti otočného displeje. Cílem by bylo změnit optiku pro samotnou kameru. Jednoduše byste tak mohli změnit běžný úhel za daleko širší. Samozřejmě to nemusí nutně znamenat, že se tato vymoženost objeví hned u prvního modelu.

Zatím si tedy budeme muset počkat, s čím vlastně firma přijde a co všechno chce u hodinek nabídnout. Zatím můžeme říci, že první generace bude mít minimálně jeden foťák pro případné videohovory.

