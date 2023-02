Z mobilu webkamera? Přímá podpora může přijít v Androidu 14

Zdroj: Google

Apple se u nových iPhonů pochlubil funkcí Continuity Camera, která umožňuje použít samotný smartphone jako webkameru. Je zde ale jedno podstatné omezení. Novinka funguje jen se zařízeními od tohoto výrobce. Nelze použit iPhone tímto způsobem s počítačem s Windows. Někteří by mohli říci, že s tím přišel jako první Apple, ale ve skutečnosti existují již velmi dlouho dobu řešení pro Android, přičemž mnohdy jde použit smartphone ve spojení s Windows, Linuxem a v některých případech i s macOS. Google ale pracuje na přímé podpoře v Androidu.

Mobil jako webkamera

Současné aplikace nabízející možnost využití mobilu s Androidem jako webkamery musí vytvářet vlastní řešení, přičemž používají Camera2 API a rozhraní HIDL. Je zde tedy nutná komplikovanější práce ze strany vývojářů, přičemž musí vytvořit aplikaci pro mobil i pro počítač. To je i zřejmě důvod, proč takové aplikace mají mnohdy placené funkce, aby se zaplatil vývoj.

Mishaal Rahman prozkoumával zdrojové kódy systému Android, zejména tedy aktuální vývoj. Podařilo se mu objevit projekt nazvaný jako DeviceAsWebcam. Zde je podstatné využití USB video class (UVC), což standard, který je běžně používán u běžných webkamer. Díky tomu je zařízení rozpoznáno jako webkamera a počítač s ním takto pracuje.

Android tak dostane v podstatě možnost se identifikovat jako webkamera, díky čemuž bude moci nativně sloužit pro přenos obrazu do počítače. Vše je ale na začátku vývoje, jelikož se ukazuje, že chybí ještě aplikace, která by se postarala o zpracování obrazu. Dle dostupných informací se bude muset vytvořit systémová aplikace, která se o vše postará.

Je zde několik možností. Jednak se Google může postarat o takovou aplikaci, případně nechá na výrobcích, aby si vytvořili svou vlastní. V prvním případě by měl Android kompletní podporu a každý mobil by mohl takto posloužit. V tom druhém by to znamenalo, že Google jen nachystá vše pro využití, ale o následnou implementaci a případné použití se budou muset postarat sami výrobci mobilů.

Mishaal Rahman se domnívá, že by vše mělo být nachystáno pro Android 14. Ale jak již bylo napsáno, jde jen o přímou podporu v Androidu, ale nikomu není bráněno, aby již nyní nepoužíval mobil s Androidem jako webkameru. Jen bude muset zájemce nainstalovat nějakou aplikaci z Obchodu Play.

