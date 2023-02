Microsoft spouští Teams Premium, prémiovou verzi s funkcemi založenými na AI

Zdroj: MIcrosoft

Microsoft loni v listopadu zveřejnil informace o plánovaném spuštění prémiové verze aplikace Teams. Tato verze se vyznačuje funkcemi a prvky, které využívají umělé inteligence pro ještě lepší zážitek a dokonalou podporu firemního prostředí.

Microsoft Teams s podporou umělé inteligence

Teams Premium využívají funkce založené na jazykovém modelu GPT-3.5 AI OpenAI. Na AI například běží jedna z hlavních funkcí – Rekapitulace, která dokáže ze schůzek automaticky generovat poznámky, přepisy a mnoho dalšího. Tato funkce je pro prémiové Teams opravdu zásadní. Dokáže ze schůzek generovat zápisy, poznámky, zmínky a úplný přepis celé schůzky. To se může obzvlášť hodit těm, kteří se schůzky nemohli zúčastnit. Díky funkci Rekapitulace již uživatelé nepropásnou nic důležitého ze schůzek a získají přehledný a kompletní souhrn všeho důležitého. Pokud nás někdo na schůzce zmíní, získáváme personalizované časové značky a můžeme tak jednoduše zjistit co například v souvislosti s naším jménem na schůzce bylo sdíleno, nebo diskutováno.

Microsoft údajně plánuje některé stávající funkce dostupné v Teams převést pod Prémiovou verzi. Například živý titulový překlad, nebo řada funkcí virtuálních schůzek budou dostupné pouze v prémiové verzi. Mezi další funkce, které by měly být dostupné pouze v placené verzi, patří například pokročilá ochrana schůzek. Videokonference bude možné opatřit vodoznakem, automaticky bude označován citlivý obsah a k dispozici také bude omezení možnosti nahrávání schůzek.

Microsoft před několika dny prodloužil partnerství s neziskovou organizací OpenAI, která se zabývá výzkumem umělé inteligence. Podle dostupných informací bychom se v budoucnu mohli dočkat implementace modelu OpenAI GPT-3.5 i do dalších produktů, jako jsou Word, Power Point nebo Outlook. AI chatbota ChatGPT by se rovněž mohl brzy dočkat i vyhledávač Bing. Microsoft Teams Premium je možné si bezplatně vyzkoušet po dobu 30 dní. Po uplynutí zkušební doby bude k dispozici do 30. června za zaváděcí cenu 7 dolarů. Standardní měsíční cena pak bude 10 dolarů.

Zdroje: theverge.com, microsoft.com



