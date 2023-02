První dojmy z Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra + rozsáhlá galerie

Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung letos představil opět tři nové modely Galaxy S23 včetně vrcholového modelu Ultra. My jsme měli možnost si všechny tyto kousky v předstihu osahat a nafotit. Nyní vám tak přinášíme naše první dojmy, podrobnosti a také samozřejmě velkou galerii fotek všech barev.

Letos se tolik změn u série Galaxy S23 neodehrálo a máme tu tak spíše takovou lehkou evoluci mířenou na majitele starších top modelů Samsungu. Hlavní novinkou všech modelů je nový procesor, přičemž konečně i my v Evropě jsme se dočkali verze se Snapdragon procesorem.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Pojďme se podívat na model Galaxy S23 Ultra trochu podrobněji. Na první pohled vypadá telefon v podstatě identicky jako předchůdce. Ihned po uchopení do ruky ale poznáte, že tady je něco jinak. Novinka má totiž výrazně menší zaoblení, díky čemuž telefon působí možná opticky o maličko tlustší. Má to ale jednu nesmírnou výhodu. Čelní panel není tolik zaoblený, což se přímo hodí pro stylus S Pen.

Když už je řeč o krycím skle, novinka používá jako první telefon novou generaci ochranného skla Gorilla Glass Victus 2. Ta se mimo jiné chlubí tím, že používá recyklovaný materiál. To bude ostatně také výrobce propagovat, Galaxy S23 Ultra je totiž více ekologický nejen kvůli sklu. Například boční tlačítka jsou vyrobena z recyklovaného hliníku a nebo uvnitř se nachází mnohem více komponentů z recyklovaného plastu. A samozřejmě i balení je ekologické, tentokrát ze 100 procent z recyklovaného papíru.

Ale zpět k telefonu. Kromě jiného zaoblení si můžete všimnout i o něco větších fotoaparátů na zádech s větším rámečkem. Inovací prošly také barevné varianty. Jediná černá zůstala černá. Stříbrná byla nahrazena krémovou, což si myslím, že je trochu škoda, stejně jako vínová byla nahrazena růžovou (oficiální český název je tedy sice fialová, ale ve skutečnosti je to spíše opravdu růžová).

Ta je tedy nyní mířena spíše na dámy. Nakonec zelená verze dostala jiný odstín. Zatímco vloni to byla spíše modrozelená, nyní se jedná o tmavě zelenou, která kolikrát vypadá na fotkách jako šedá. Menším zklamáním je pro mě fakt, že stylus S Pen je stále u všech variant černý.

Pojďme se podívat na fotoaparát. Zde došlo k výměně hlavního snímače, který má nově 200 MPx. To je opravdu extrémně vysoké rozlišení a fotit do něj pravděpodobně nebudete. Fotky totiž zaberou hodně místa a navíc, jak jsem si na předprodukčních vzorcích všimnul, pořízení a uložení fotky trvá pár sekund (ale třeba to bude u produkčních verzích rychlejší). Pokud nicméně vyžadujete vysoké rozlišení, stále můžete sáhnout po 50 MPx. V základu však novinka fotí do 12 MPx, což bude asi pro většinu uživatelů naprosto v pořádku.

Vylepšená je také optická stabilizace, což v recenzi rozhodně vyzkoušíme. Telefon má pak lépe fotit v noci a máme tu také režim noční portrét. Přední fotoaparát je pak zcela nový. Již nemá 40 MPx, ale jen 12. To ale vůbec nevadí, má prý fotit výrazně lépe s lepším HDR. Navíc dostal ostření dual pixel.

Videa lze (konečně) nahrávat s 30 snímky za sekundu v rozlišení 8K. Předchůdci zvládali v 8K jen 24 snímků za sekundu, takže videa kolikrát působila trhaně.

Novinkou je procesor Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Říkáte si, proč je tam ten dodatek „For Galaxy“? Podle slov Samsungu toto totiž není jen tak ledajaký Snapdragon 8 Gen 2. Tento je vyladěn pro Samsung a především mírně přetaktovaný. Výrobce si to mohl dovolit, jelikož chladič je 2,1x větší než u předchůdce, takže k přehřívání by nemělo docházet.

Pokud jste stejně jako já čekali inovovanou čtečku otisků prstů s větší plochou tak máte smůlu, čtečka je beze změny. Baterie také zůstala s kapacitou 5000 mAh, což je ale dostatečná kapacita.

Cenovka začíná letos o něco výše než vloni a to na 35 tisících korun. Meziroční zdražení lze aspoň kompenzovat větším úložištěm v předobjednávkách. Na druhou stranu třeba S20 Ultra před 3 roky vyšla také na 35 tisíc a navíc s 128GB úložištěm. V rámci předobjednávek přitom můžete za tyto peníze mít dokonce 512 GB.

Vyzkoušeli jsme také dva originální obaly. Příjemně nás zaujal hnědý kožený obal, který perfektně zarovná záda telefonu a ten se pak na stole neviklá. Fotoaparáty jsou pak dokonce ještě nepatrně zapuštěny, takže by se ani neměly odřít.

Zajímavý byl také odolný obal na fotkách níže, který je opravdu masivní a navíc má na zádech mechanické připevnění takového držáku/stojánku.

Samsung Galaxy S23 a S23+

Klasická nejmenší Galaxy S23 mě ihned po uchopení pozitivně překvapila stále velmi kompaktní velikostí na dnešní dobu. Telefon skvěle padne do ruky, jen je škoda, že se z něj tak trochu vytratil šmrnc. Tím mám na mysli především odstranění kovového monolitu kolem zadního fotoaparátu, který se mě osobně líbil a dělal tyto top modely unikátní. Záda jsou tak taková čistější, ačkoliv rozhodně obyčejnější.

Barvy jsou stejné jako u S23 Ultra. Krásně všechny na jednom snímku můžete vidět třeba výše. Stříbrná je tedy také pryč a místo ní můžete sáhnout po krémové. Zelená má pak také jiný odstín.

Celkově je změn u obou menších modelů po málu. Potěší nepatrně větší baterie o 200 mAh u obou verzí. Hnacím motorem je však také nový Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy a pro jistotu ještě jednou (radostně) zmíním, že žádná verze s Exynos procesorem zatím nebude existovat.

Galaxy S23+ je trochu větší a osobně si myslím, že tento model je z celé řady nejméně zajímavý. Velikostí a i cenovkou se už tak trochu blíží Ultra modelu, který má však především 200MPx fotoaparát, 10x zoom a S Pen.

Celkově se těšíme, až nové modely otestujeme. Zanechali na nás jednoznačně pozitivní dojmy, jsou to krásné a kvalitně zpracované telefony. Jen těch inovací letos není tolik. Snapdragon je však rozhodně skvělá zpráva pro Evropu.



Domů Články První dojmy z Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra + rozsáhlá galerie

reklama reklama