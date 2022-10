To nej z uplynulého týdne #40 – Pixel hodinky, USB, nové tarify a další

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcast #52 – T Phone od T-Mobile. Zaděláno na úspěch?

T-Mobile představil vlastní mobily s názvem T Phone. Mají kvůli tomu zaděláno na úspěch? Probereme si celkově problematiku, proč si operátoři vyrábí vlastní telefony a jak to s nimi v minulosti dopadlo u Vodafonu. [pokračování článku]

Nově v českých obchodech – zajímavý Inifinix a levný Aligator

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu. [pokračování článku]

Vivo Y35 se 18W nabíjením přichází do Česka

V srpnu představená novinka Vivo Y35 oficiálně míří na český trh. Konkrétně se má mobil začít prodávat již dnes za doporučenou cenu 6 499 Kč. Dle vyjádření společnosti bude na pultech mna výběr ze dvou barev – Dawn Gold a Starlight Blue. První barva má navíc schopnost změny pod různými úhly. [pokračování článku]

OnePlus Nord Watch oficiálně představeny

OnePlus se relativně podařilo nastavit novou sérii mobilů Nord. Dnes pod tímto označením najdeme i sluchátka a nově jsou k dispozici i hodinky, které se jmenují OnePlus Nord Watch. Sice spadají mezi chytré, ale nenajdete zde otevřený operační systém. Společnost použila svůj vlastní proprietární. [pokračování článku]

Peak Design Mobile – pouzdro na vše

Dnes se v recenzi podíváme na Peak Design Mobile, což není jen tak obyčejné pouzdro na mobilní telefony, ale v podstatě celý ekosystém příslušenství. Právě díky obalu lze pak telefon uchytit bezpečně třeba na motorku, kolo, do auta, na zeď a vlastně skoro kamkoliv. Krom toho však nabízí také běžnější příslušenství podobné systému MagSafe od Applu. Jak to celé funguje, co všechno jsme otestovali a dává to vůbec smysl? Na to se dnes v recenzi podíváme. [pokračování článku]

USB nabíječka povinně již od roku 2024

V Evropě se kromě jiného řeší také sjednocení standardů, což se týká i samotného konektoru pro nabíjení. Sice jde vidět, že trh s mobilními telefony se přesunul k USB C, i tak se dají stále najít novinky, které mají ještě stařičký konektor microUSB. A pak je zde ještě společnost Apple, která se drží zuby nehty svého Lightning konektoru. Evropský parlament ale rozhodl a nově se bude v zařízeních nacházet USB C. [pokračování článku]

T-Mobile mění nabídku tarifů a zpřístupňuje 5G všem zákazníkům

T-Mobile se rozhodl, že již nebude omezovat 5G síť jen na některé tarify. Nově umožní využívat nejnovější generaci všem, a to včetně klientům, kteří mají předplacené karty. Současně jsme se dočkali revidované nabídky tarifů, přičemž ty levnější mají ve specifikacích i službu Pořád online. [pokračování článku]

Huawei Mate 50 Pro přichází do Česka

Jak jsme předpokládali, tak do České republiky zavítá jen model Huawei Mate 50 Pro. Konkrétně bude k dispozici verze s 8 GB RAM a 256GB úložištěm v černé barvě. Cena je nastavena na 31 999 Kč, přičemž v rámci předobjednávek od 6. 10. do 31. 10. dostane zákazník hodinky Watch GT 3 46 mm v hodnotě 4 499 Kč zdarma. [pokračování článku]

Huawei Nova 10 a Nova 10 Pro míří do Evropy

Tři měsíce po uvedení nás společnost Huawei informovala, že modely Huawei Nova 10 a Nova 10 Pro budou v prodeji od 6. října i v Česku. Základní model přijde na 13 999 Kč a verze Pro pak na 17 999 Kč. Zde se výrobce rozhodl přibalit zdarma k těmto modelům sluchátka FreeBuds Pro 2. [pokračování článku]

Huawei Mate 50 Pro a Nova 10 Pro – první dojmy

Huawei nám včera večer ukázal jeho novinky pro český trh, které se začínají pomalu prodávat. Osahali jsme si tak nový top model Huawei Mate 50 Pro a také dva zástupce střední třídy Huawei nova 10 a nova 10 Pro. Přinášíme vám tak naše první dojmy a reálné snímky. [pokračování článku]

Simple Phone láká na absenci Google služeb a aplikací, stojí 399 eur

Sem tam se na trhu objeví nějaký nováček, který chce zaujmout nějakou speciální funkcí nebo vlastností jejich prvního smartphonu. Nemůžeme mluvit o úspěchu ve všech případech a někdy se spíš firma vytratí, aniž by si toho někdo všiml. Dnes zde máme novinku Simple Phone od společnosti Simple Mobile Tools, která se soustřeďuje na vývoj aplikací pro mobilní telefony, přičemž jsou open source. [pokračování článku]

Google představil Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Google už nasadil strategii, v které si nenechává oficiální představení produktů na konkrétní datum. I letos jsme se dočkali odhalení designu nových mobilů v předstihu několika měsíců. Dnes se tedy jednalo spíše o upřesnění a zveřejnění kompletních specifikací, ceny a také funkcí, na které chce lákat. [pokračování článku]

Pixel Watch oficiálně, první hodinky od Googlu

Dlouho jsme museli čekat na první hodinky od Googlu, ale dnes je zde máme. Novinka se jmenuje jak jinak než Google Pixel Watch. [pokračování článku]

Infinix ZERO ULTRA oficiálně, má 200MPx foťák a 180W nabíjení

Nedávno jsme se dočkali představení Infinix ZERO 20. Tento mobil je unikátní tím, že kromě dobrých specifikací má ve výbavě také přední foťák s optickou stabilizací obrazu. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Infinix ZERO ULTRA. Zde je více zajímavých specifikací, přičemž cena není nějak moc vysoká. [pokračování článku]

Vyjádření O2 k mobilním platbám (mPlatby)

Na základě reakcí klientů mobilního operátora O2 ohledně zkušeností s mobilními platbami (mPlatby) jsme vydali článek, který popisuje poměrně zvláštní způsob implementace této platební služby. Než abychom jen doplnili vyjádření společnosti O2 do uvedenému článku, rozhodli jsme se, že věnujeme prostor pro celé znění vyjádření. V něm operátor popisuje celou metodiku, díky čemuž se dozvídáme, že nedochází k předávání mobilního čísla třetím stranám. [pokračování článku]

Android 12 – která zařízení mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Konečně bude signál ve vlacích, začíná se testovat technologie opakovačů

Cestování vlakem může být pohodlné, ale nemohli jsme tvrdit, že mobilní signál dosáhne všude. Samotná konstrukce vlaků totiž značně utlumuje mobilní signál a v některých úsecích je zázrak, když je na mobilním telefonu aspoň jedna čárka a případně slabé připojení k internetu. České dráhy se toto pokusí vyřešit novým projektem. [pokračování článku]

Google vydal Android 13 ve verzi QPR1 Beta 2

Google nevydává novou verzi Androidu jen tak a hned pro všechny. Ještě před uvedením jsou k dispozici vývojářské a veřejné beta verze. Kromě toho se pustil ještě do další odnože, která nese označení QPR – Quarterly Platform Releases, tedy taková čtvrtletní aktualizace hlavně určená pro smartphony Pixel. I tak se mohou novinky objevit v AOSP (Android Open Source Project), tedy ve verzi pro všechny. Nyní připravuje Android 13 QPR1. [pokračování článku]

Pixel Tablet přijde až příští rok, Google i tak opět láká

Google již jednou uvedl, že chystá představit nový tablet Pixel Tablet. Očekávali jsme, že se dočkáme oficiálního uvedení v rámci události, kde jsme se dočkali nových mobilů Pixel a hodinek Watch. Bohužel se tak nestalo a jen více poodhalil jeho design a také příslušenství. [pokračování článku]

Chytré hodinky nově v obchodech – Solmi, Niceboy, STRAND

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #39 – tarif, Stadia, podcast, nové mobily a další



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #40 – Pixel hodinky, USB, nové tarify a další

reklama reklama