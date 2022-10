Google představil Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Zdroj: Google

Google už nasadil strategii, v které si nenechává oficiální představení produktů na konkrétní datum. I letos jsme se dočkali odhalení designu nových mobilů v předstihu několika měsíců. Dnes se tedy jednalo spíše o upřesnění a zveřejnění kompletních specifikací, ceny a také funkcí, na které chce lákat.

Pixel Watch oficiálně, první hodinky od Googlu

Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Google zachoval poměrně netradiční design novinek, respektive zadní strana obsahuje atypický foto modul. Z pohledu specifikací jde opět o nějakou přirozenou evoluci, ale hlavní roli zde hraje nový procesor Google Tensor 2. O jeho výrobu se stará Samsung. Sice se jedná o top model, ale z pohledu běžného výkonu není ten nejlepší. Některé předběžné benchmarky naznačují, že se může rovnat procesorům Snapdragon 888 a 888+, tedy s loňskou generací. Jeho ale největší přednosti budou právě v oblasti strojového učení a celkově umělé inteligence. Právě na tuto část se Google zaměřuje nejvíce.

Menší dobrou zprávou je, že nový Pixel 7 je o něco menší než Pixel 6 z minulého roku, to samé se týká i vyššího modelu Pixel 7 Pro, ale zde jsou rozdíly spíše menší. Zřejmě tedy nebudou pasovat původní obaly. Jde ale vidět menší změny v případě přední kamer. Zatímco Pixel 7 má o něco vyšší rozlišení, u Pixel 7 Pro jde naopak o snížení.

Bohužel základní model se dočkal snížení kapacity baterie o 245 mAh, což asi nebude nějaké dramatické zhoršení, ale někteří to mohou brát spíše jako mínus. Co se týče softwarové stránky, tak i zde Google zapracoval na výbavě, respektive se soustředil na nejrůznější efekty a také kvalitu videa. V případě aktualizace Google garantuje 5 let.

Pixel 7 má nastavenou cenu za základní model na 599 dolarech (cca 14 950 Kč, bez daně). Verze Pro pak začíná na 899 dolarech (cca 22 400 Kč, bez daně). V tuto chvíli jsou spuštěny předobjednávky ve vybraných zemích, přičemž k zákazníkům zamíří 13. října.

Specifikace Pixel 7

displej: 6,32 palců, 1080 x 2400 pixelů (Full HD+), gOLED, 90Hz, až 1400 nitů, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Google Tensor G2 + Titan M2

8GB LPDDR5 RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 13

Dual SIM (nano + eSIM)

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.85, OIS, LDAF 12 MPx, 106° přední – 10,8 MPx, 97°

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP68

5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E+ 802.11ax (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3.1 (1st Gen), NFC

rozměry: 155,64 x 73,16 x 8,7 mm; 197 gramů

baterie: 4355 mAh + 30W přes USB C, bezdrátové nabíjení

Specifikace Pixel 7 Pro

displej: 6,7 palců, 3120 x 1440 pixelů (Quad HD+), pOLED, 120Hz, až 1500 nitů, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Google Tensor G2 + Titan M2

12GB LPDDR5 RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 13

Dual SIM (nano + eSIM)

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.85, OIS, LDAF 12 MPx, 125° 48 MPx, 4,8x zoom, OIS přední – 10,8 MPx, 93°

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP68

5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3.1 (1st Gen), NFC

rozměry: 162,9 x 76,55 x 8,9 mm; 212 gramů

baterie: 5000 mAh + 30W přes USB C, bezdrátové nabíjení

