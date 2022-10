Konečně bude signál ve vlacích, začíná se testovat technologie opakovačů

Cestování vlakem může být pohodlné, ale nemohli jsme tvrdit, že mobilní signál dosáhne všude. Samotná konstrukce vlaků totiž značně utlumuje mobilní signál a v některých úsecích je zázrak, když je na mobilním telefonu aspoň jedna čárka a případně slabé připojení k internetu. České dráhy se toto pokusí vyřešit novým projektem.

Vyřešit dostupnost mobilního signálu a jeho dosahu i do jednotlivých vagonů není zrovna nejjednodušší. Například se ČD snaží instalovat speciální okna, která lépe propouští signál, ale to není nejvhodnější nebo spíše nejlepší řešení. Nově se ale testuje integrace opakovačů signálů, za čímž stojí ČD Telematika.

„České dráhy jsou v Česku lídrem v zavádění nových technologií na železnici a zahájení zkušebního provozu repeateru ke zlepšení dostupnosti mobilního signálu přímo uvnitř vlaků to jen potvrzuje. Věřím, že zkušební provoz bude úspěšný a v dohledné době se nám podaří zajistit financování pro sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí. To také posílí konkurenční výhodu Českých drah a železnice proti individuálnímu motorismu,“ popisuje předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.