Simple Phone láká na absenci Google služeb a aplikací, stojí 399 eur

Sem tam se na trhu objeví nějaký nováček, který chce zaujmout nějakou speciální funkcí nebo vlastností jejich prvního smartphonu. Nemůžeme mluvit o úspěchu ve všech případech a někdy se spíš firma vytratí, aniž by si toho někdo všiml. Dnes zde máme novinku Simple Phone od společnosti Simple Mobile Tools, která se soustřeďuje na vývoj aplikací pro mobilní telefony, přičemž jsou open source.

Hlavní předností Simple Phone je samotná absence Google služeb a aplikací. To znamená, že zde není ani Obchod Play. Centrem pro aplikace je alternativní obchod F-Droid. Mobil je samozřejmě vybaven aplikacemi od Simple Mobile Tools, kterých je celkem 16. Najdete mezi nimi ty základní, které byste očekávali na mobilním telefonu. Samotný operační systém je založen na Androidu 11. Konkrétně jde o SimpleOS založený na Lunar Open Mobile Platform od The Good Phone Foundation.

Podobných pokusů zde bylo již několik, ale ve většině případů za neúspěchem stál slabý hardware. Simple Phone se dá považovat za mobilní telefon střední třídy, který má relativně obvyklé specifikace. Základem je zde Helio P60, což je procesor spíše pro nižší třídu. Rozhodně by se zde slušelo použít nějaký vyšší z řady Helio G. Displej má Full HD+ rozlišení a na zadní straně jsou tři foťáky, hlavní má 48 MPx. Baterie disponuje kapacitou 4500 mAh. Co se týče mobilních sítí, tak jsou podporována LTE technologie.

Bohužel společnost není moc konkrétní v případě specifikací, takže netušíme například, jaká verze WiFi je integrována, nebo jestli je k dispozici rychlé nabíjení. Dokonce ani není zmíněná čtečka otisků prstů, byť je vidět na boku zařízení. Takový mobilním telefon by se za normálních okolností mohl prodávat za čtyři až pět tisíc korun, ale vzhledem ke speciální softwarové úpravě je cena nastavena na 399 eur. V přepočtu to je přibližně 9 800 Kč. To je již značně vysoká cena za mobil bez Google služeb a aplikací, přičemž samotný hardware je spíše slabší.

V tomto ohledu, pokud byste si přáli mobilní telefon bez Google služeb a aplikací, tak se nabízí za o něco vyšší cenu Huawei Nova 10 s daleko lepšími specifikacemi. Navíc má i možnost bezkontaktního placení. Jenže Huawei nemůže používat Google aplikaci a je nucen produkovat takové mobily.

Specifikace

displej: 6,53 palců, Full HD+, LCD

procesor: Helio P60

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 11

Foťáky: zadní – 48 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro přední – 25 MPx

čtečka otisků prstů na straně

LTE, WiFi, Bluetooth 4.2, USB C

rozměry: 161,8 x 76,9 x 8,9 mm; 186 gramů

baterie: 4500 mAh

Zdroj: gizmochina.com



