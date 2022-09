T-Mobile představil vlastní smartphony T Phone a T Phone Pro

Zdroj: T-Mobile

Mobilní operátoři se mnohdy snaží přinést své vlastní produkty na trh, ale zpravidla si nechají zařízení vyrobit u zaběhnuté společnosti a pak na něj umístí své logo. Příkladem byl i Vodafone, který to zkoušel po nějakou dobu. T-Mobile nyní přichází s vlastní značkou T Phone, v rámci které jsme se dočkali dvou mobilních telefonů, T Phone a T Phone Pro. Bohužel nevíme, u které společnosti si nechal mobily vyrobit.

„Dostupnost 5G technologie je vzhledem k její roli v naší společné digitální budoucnosti klíčová. S cenově dostupnými a funkcemi nabitými modely T Phone a T Phone Pro přinášíme výhody 5G do kapes našich zákazníků na devíti evropských trzích. Díky novým telefonům mohou využívat naši stále se rozšiřující síť 5G, která nabízí zábavu i nespočet digitálních produktů a služeb za velmi dostupnou cenu. Chceme, aby se zapojil každý,“ uvádí Dominique Leroy, členka evropského představenstva společnosti Deutsche Telekom.

T Phone a T Phone Pro

Začneme levnějším mobilním telefonem T Phone, který má nastavenou cenu na 4 999 Kč, ale jde pořídit za nižší částku při využití nějakého úvazku. Tento mobil se může pochlubit například certifikací IP52, podporou sítí páté generace a baterií o kapacitě 4500 mAh. Sice jsou na zadní straně tři foťáky, ale jen hlavní má 50 MPx. Další dva mají po 2 MPx. Displej je v tomto případě jen HD+ a mobil není vybaven NFC technologií.

T Phone; Zdroj: T-Mobile

Druhá novinka T Phone Pro má již zajímavější specifikace. Například je podporováno bezdrátové nabíjení. Celkově je mobil o něco větší a kapacita baterie narostla na 5000 mAh. I zde je displej jen HD+, ale je zde aspoň NFC. V obou případech se o výkon stará Dimensity 700 od Mediateku. Oproti základnímu modelu se nabízí větší RAM a úložiště je dvojnásobné. Zde si společnost nastavila cenu na 6 499 Kč.

Mobily by to měly velmi komplikované, pokud by se je T-Mobile snažil primárně prodávat za koncové ceny. Vzhledem k tomu, že T Phone bude k úvazku za 1 Kč a verze Pro za 499 Kč, tak asi zaznamenají nějaký úspěch. Lze očekávat, že v rámci nové značky se dočkáme ještě několika modelů, ale kdy se dočkáme uvedení, není zatím jasné.

Specifikace T Phone

displej: 6,52 palců, HD+

procesor: Dimensity 700

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

IP52

3.5mm jack

rozměry: 166,61 x 76,42 x 8,76 mm; 195 gramů

baterie: 4500 mAh + 15W

Specifikace T Phone Pro

displej: 6,82 palců, HD+

procesor: Dimensity 700

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx 5 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

IP52

3.5mm jack, NFC

rozměry: 173,92 x 77,8 x 8,99 mm; 214 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W, bezdrátové

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » T-Mobile představil vlastní smartphony T Phone a T Phone Pro

reklama reklama